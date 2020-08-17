Севилья - Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов

"Севилья" снова прошла в финал Лиги Европы. Команда уже пять раз выигрывала этот трофей, но не собирается останавливаться. Ребята Лопетеги показали вариативный футбол – вытерпели активность соперника, реализовали свои немногочисленные шансы.

Итог – волевая победа и возможность побороться в финале за трофей. Как это было, смотрите в видеообзоре матча "Севилья" - МЮ.

Лига Европы. Полуфинал

Германия. Кёльн. Стадион "Рейн Энерги"

Арбитр в поле - Феликс Брых (Германия)

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Сусо 26, Люк де Йонг 78 - Бруну Фернандеш 9 (пен.)