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Севилья - Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(2 голосов)

Севилья - Манчестер Юнайтед ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.08.2020 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Севилья - Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" снова прошла в финал Лиги Европы. Команда уже пять раз выигрывала этот трофей, но не собирается останавливаться. Ребята Лопетеги показали вариативный футбол – вытерпели активность соперника, реализовали свои немногочисленные шансы.

Итог – волевая победа и возможность побороться в финале за трофей. Как это было, смотрите в видеообзоре матча "Севилья" - МЮ.

Лига Европы. Полуфинал
Германия. Кёльн. Стадион "Рейн Энерги"
Арбитр в поле - Феликс Брых (Германия)

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Сусо 26, Люк де Йонг 78 - Бруну Фернандеш 9 (пен.)

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В статье: Лига Европы Севилья Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
17.08.2020 в 00:51
Черные дни Манчестера
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