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"Это нормально". Фернандеш жестко напихал Линделефу после победного гола Севильи в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Бруну – уже лидер "МЮ"

"Это нормально". Фернандеш жестко напихал Линделефу после победного гола Севильи в Лиге Европы
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Португальский атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и защитник манкунианцев Виктор Линделеф поругались после второго гола испанской "Севильи" в ½ Лиги Европы. Напомним, "нервионцы" обыграли английский коллектив (2:1) и теперь сыграют в финале с победителем пары "Интер" – "Шахтер".

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Победный гол "Севилья" забила за 12 минут до конца основного времени. Хесус Навас исполнил подачу с правого фланга в штрафную площадку, где Люк Де Йонг в касание отправил мяч в ворота Де Хеа. Сразу же Фернандеш принялся эмоционально критиковать Линделефа за фатальную ошибку обороны команды.

"Это нормально, когда проигрываешь, все были в ярости. Дело не во мне или Викторе. Еще раз повторю, то, что произошло между мной и Линделефом – нормально. В футболе подобное повторяется регулярно. Ошибка за ошибкой. Вся команда виновата. Нам необходимо проанализировать эти ошибки и отдохнуть. Конечно же, мы расстроены, что не вышли в финал", – приводит слова Фернандеша BT Sport.

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В статье: Лига Европы Севилья Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Бруно Фернандеш Виктор Линделеф
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Astor Astor (Одесса)
17.08.2020 в 09:28
Конечно, второй гол - чистая вина Линделефа, без вариантов.
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Vantala (Kharkiv)
17.08.2020 в 08:25
Судя по видосу не "напихал" а попробовал. На что был послан.
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