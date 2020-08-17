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"Это нормально". Фернандеш жестко напихал Линделефу после победного гола Севильи в Лиге Европы
Бруну – уже лидер "МЮ"
Португальский атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и защитник манкунианцев Виктор Линделеф поругались после второго гола испанской "Севильи" в ½ Лиги Европы. Напомним, "нервионцы" обыграли английский коллектив (2:1) и теперь сыграют в финале с победителем пары "Интер" – "Шахтер".
Победный гол "Севилья" забила за 12 минут до конца основного времени. Хесус Навас исполнил подачу с правого фланга в штрафную площадку, где Люк Де Йонг в касание отправил мяч в ворота Де Хеа. Сразу же Фернандеш принялся эмоционально критиковать Линделефа за фатальную ошибку обороны команды.
"Это нормально, когда проигрываешь, все были в ярости. Дело не во мне или Викторе. Еще раз повторю, то, что произошло между мной и Линделефом – нормально. В футболе подобное повторяется регулярно. Ошибка за ошибкой. Вся команда виновата. Нам необходимо проанализировать эти ошибки и отдохнуть. Конечно же, мы расстроены, что не вышли в финал", – приводит слова Фернандеша BT Sport.
When team-mates collide ????#UEL #SEVMUN @DAZN_CA pic.twitter.com/JL0ihqVzKt— Goal (@goal) August 16, 2020