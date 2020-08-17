"Это нормально". Фернандеш жестко напихал Линделефу после победного гола Севильи в Лиге Европы

Португальский атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и защитник манкунианцев Виктор Линделеф поругались после второго гола испанской "Севильи" в ½ Лиги Европы. Напомним, "нервионцы" обыграли английский коллектив (2:1) и теперь сыграют в финале с победителем пары "Интер" – "Шахтер".

Победный гол "Севилья" забила за 12 минут до конца основного времени. Хесус Навас исполнил подачу с правого фланга в штрафную площадку, где Люк Де Йонг в касание отправил мяч в ворота Де Хеа. Сразу же Фернандеш принялся эмоционально критиковать Линделефа за фатальную ошибку обороны команды.