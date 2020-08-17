Сергей Ященко о полуфинале Лиги Европы: Шахтер забьет на один гол больше, чем Интер

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко, оценивая шансы "горняков" в полуфинальном противостоянии Лиги Европы с миланским "Интером", верит в победу родной команды.

""Шахтер" сейчас набрал оптимальную игровую форму, это показали матчи против "Вольфсбурга" и "Базеля". Уверен, горняки готовы сражаться даже с таким сильным соперником, как "Интер". Победы в 1/8 и 1/4 финала придали команде уверенности в своих силах, матч против итальянцев должен пройти с таким же настроем и самоотдачей.

Да, несомненно, в Германии им придется столкнуться с трудностями, играя с опытной и сбалансированной командой, но такой матч, если он станет победным, будет втройне ценен. А то, что шансы победить "Интер" есть, это несомненно. Главное для наставника "горняков", чтобы все игроки, которые на себе несут ответственность за результат, были здоровы, не получили травмы. Цель у "Шахтера" одна – выход в финал Лиги Европы. Каштру долго наигрывал этот состав, и необходимо, чтобы никто не выпал из игры, и не было ослаблений какой-либо из линий. Это будет ключевым моментом.

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Наша "бразильская" команда не должна уступать итальянцам в работе с мячом и его контроле. Козырь "Шахтера" в чем? Если они владеют мячом, то и контролируют игру. У "Интера" очень мощная атака во главе с Лукаку. Нужно постараться лишить его мяча, а это зависит от нашей полузащиты, которая должна отсечь среднюю линию соперника и минимизировать возможности снабжать бельгийца передачами. Многое будет зависеть от функциональной готовности игроков выполнять большой объем работы, когда нужно после атаки быстро откатиться, занять свои позиции, и также при перехвате мяча стремительно начинать контратаки.

Тренерский штаб изучит все сильные и слабые стороны соперника, и донесет стратегию на игру своим подопечным. Думаю, у "Шахтера" будет шанс выждать и подловить "Интер" в контратаках. Как умело разгоняет свои веерные атаки "Шахтер", мы знаем, и это будет их коньком. Даже при шансах 50 на 50 отдаю предпочтение в победе своим землякам. Горняки забьют на один гол больше".

Матч "Интер" - "Шахтер" состоится в понедельник, 17 августа. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.