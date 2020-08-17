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Ханданович: Шахтер – одна из самых сильных команд, горняки регулярно выступают в ЛЧ

Лига Европы
(3 голосов)

Авторитетное мнение Самира

Ханданович: Шахтер – одна из самых сильных команд, горняки регулярно выступают в ЛЧ
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Голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович высказался накануне встречи против донецкого "Шахтера" в рамках ½ Лиги Европы. Страж ворот "нерадзурри" ответил на вопрос касательно потенциального выхода итальянской команды в финал соревнования. Цитирует словенского вратаря Football.ua.

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"Чтобы выйти в финал, нужно доказать, что мы можем играть лучше, чем прежде. С каждым раундом становится тяжелее. "Шахтер" – это одна из самых сильных команд, "горняки" регулярно выступают в Лиге чемпионов. Они лучше некоторых команд, с которыми мы уже сталкивались".

Напомним, матч "Интер" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, в Дюссельдорфе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Самир Ханданович Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
Football.ua

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