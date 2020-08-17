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Ханданович: Шахтер – одна из самых сильных команд, горняки регулярно выступают в ЛЧ
Авторитетное мнение Самира
Голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович высказался накануне встречи против донецкого "Шахтера" в рамках ½ Лиги Европы. Страж ворот "нерадзурри" ответил на вопрос касательно потенциального выхода итальянской команды в финал соревнования. Цитирует словенского вратаря Football.ua.
"Чтобы выйти в финал, нужно доказать, что мы можем играть лучше, чем прежде. С каждым раундом становится тяжелее. "Шахтер" – это одна из самых сильных команд, "горняки" регулярно выступают в Лиге чемпионов. Они лучше некоторых команд, с которыми мы уже сталкивались".
Напомним, матч "Интер" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, в Дюссельдорфе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.