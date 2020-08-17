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Сульшер: Манчестер Юнайтед нуждается в качественной глубине состава

Лига Европы
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Оле остался без трофея

Сульшер: Манчестер Юнайтед нуждается в качественной глубине состава
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал необходимость усиления состава после поражения от испанской "Севильи" (1:2) в полуфинале Лиги Европы. Цитирует норвежского тренера ESPN и BT Sport.

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"Не могу сказать, когда будут трансферы, будут ли они вообще, но мы работаем над этим. У нас мало времени до старта сезона. Мы просто должны ощущать стопроцентную уверенность, когда приобретаем игрока. Мои футболисты качественно работали, демонстрировали правильное отношение к делу, но, конечно, нам нужна качественная глубина состава. Команду ждет длинный сезон".

"У нас были отличные моменты, но когда команда их не реализовывает, то тяжело говорить о победе в матче. Вратарь "нервионцев" провел великолепный поединок. У нас молодая команда, средний возраст исполнителей "МЮ" на три года меньше, чем у "Севильи". Конечно же, мы достигли существенного прогресса, если брать февраль за точку отсчета".

Отметим, что "Юнайтед" проиграл три кубковых полуфинала в этом сезоне, а также вылетел из еврокубков от испанского клуба в 3-м сезоне подряд. Английская команда в целом выиграла лишь 13 матчей из 57 с испанскими клубами за всю историю. В 2017 году "МЮ" выиграл Кубок английской лиги и ЛЕ – с того момента манкунианцы остаются без трофеев.

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В статье: Лига Европы трансферы Оле Гуннар Сульшер Севилья Манчестер Юнайтед
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Источник:
ESPN

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