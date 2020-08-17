Креатив игры и мысли. Тактические нюансы противостояния Шахтёра с Интером

Сегодня "Шахтёр" в полуфинале Лиги Европы встретится с "Интером". Нет сомнений, что этот соперник наиболее силён и наиболее неудобен для дончан в розыгрыше турнира нынешнего сезона. И речь не только непосредственно об уровне исполнителей и командной игры итальянцев. Но и о тактических нюансах, для борьбы с которыми нужен особый подход, нужно мыслить открыто, креативно и неординарно. Попробуем же объяснить, что нужно подопечным Луиша Каштру для успешного прохода этого соперника и выхода в финал турнира.

Не спешить

В стане "Шахтёра" заявляют, что собираются не сидеть в обороне, а играть в свой футбол. Похвальное и правильное намерение. "Горняки" пропускали в десяти из 11-ти своих Еврокубковых матчей, почти наверняка пропустят и сегодня. Четвертьфиналы Лиги Чемпионов уже доказали нам нецелесообразность акцента на игру в обороне. "Аталанта" сидела там целый тайм и в итоге проиграла, ориентированный на оборону "Атлетико" проиграл, "Барселона" неожиданно выставила в стартовом составе четырёх опорников, а "Манчестер Сити" - пятерых защитников...

Но всё же у каждого правила есть исключение. И нынешнее проистекает из стиля игры соперника. "Интер" - лучшая команда своей лиги по голам в дебютах матчей и первым ударом по воротам. Она начинает сумасшедшим высоким прессингом пятерых-шестерых игроков. Потому в дебюте матча "Шахтёру" не следует быть слишком упрямым, не пытаться любой ценой разыгрывать мяч коротким пасом от обороны, не бросать большие силы в атаку и не нагнетать темп. Всё это можно будет сделать позже, после 15-20 минут. Когда давление "Интера" спадёт. А оно обязательно спадёт.

Не выключаться

Также "Шахтёру" нужно осознать особую важность концовки матча. Миланцы заняли первое место в Серии А по потерянным очкам после лидерства в счёте (22). Там они пропустили десять решающих голов после 74-ой минуты. Проигрывали в концовках и "Барселоне", и дортмундской "Боруссии", в июне-июле в лиге теряли преимущество дважды за девять последних минут, проиграли в концовке при 1:0 в численном большинстве и заработанном пенальти. Этим следует воспользоваться. Тем более, что как раз "Шахтёр" способен. Ведь его даже можно назвать экспертом по концовкам.

Статистика ясна. Дончане забивали решающие голы в последней четверти обоих матчей против "Бенфики" и "Динамо" Загреб, в Манчестере, против "Вольфсбурга", против "Аталанты" в гостях. Так что Тете и Манору Соломону следует быть наготове. Шансы на то, что именно они решат судьбу матча, немалы. А Каштру не следует опаздывать с заменами. Ему нужно надеяться не на какой-то шедевр Марлоса с Тайсоном, а на свежесть дублёров. И не следует отчаиваться даже при отставании в два мяча. В Дортмунде и такое "Интер" упустил на ровном месте.

Три против трёх

"Интер" играет по тактической схеме 3-5-2. С двумя форвардами "Шахтёр" вроде бы справлялся весьма неплохо. С другой стороны, у "Бенфики" и "Вольфсбурга" их не звали Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. А результаты и игра против команд, игравших с тремя центральными защитниками, сильно настораживают. В обоих матчах против загребского "Динамо" чемпион Украины выглядел слабовато, добывая ничьи с большим трудом. "Аталанте" дома проиграл разгромно, а в гостях победил лишь после того, как та сняла одного центрального защитника с поля в пользу нападающего.

Что нужно делать? При розыгрыше мяча от обороны можно переходить на схему с тремя центральными защитниками. Бондарь, Кривцов и Матвиенко остаются сзади, а Додо и левый вингер Тайсон либо один из опорников предлагают варианты паса на флангах. Также можно глубоко опускать одного из опорников, фактически помещая его на одну линию с защитниками. При этом важно, чтобы этим опорником был не Степаненко, а техничный игрок. В предыдущих матчах Маркос Антонио этим не занимался. В матче против настолько сильного и специфического соперника нужно начинать.

В атаке же лучшее оружие - фланги. Именно там можно и нужно ломать схему 3-5-2. Да, Николай Матвиенко пассивен в атаке, а зона атаки вингеров Марлоса и Тайсона - район полукруга перед штрафной. Но на этот раз им лучше активнее заниматься своими номинальными обязанностями. В первых матчах Лиги Европы "Шахтёр" отдавал лишь по 7-9 прострелов/навесов в штрафную и добыл две тяжёлые победы и ничью. А вот в ответном матче против "Вольфсбурга" и против "Базеля" уже отдал 15-16. И разгромил обоих. Забив с прострелов в обоих матчах. Нужно продолжить так.

Не быть "Наполи"

Вместе с тем, Тайсону и Марлосу не нужно забывать и о своей любимой игре. Из последних шести соперников "Интера" "Шахтёр" наиболее похож на "Наполи". Тот играет в короткий пас, по владению мячом первый в Серии А. В матче против миланцев владел мячом почти 60 процентов времени, первый тайм выиграл по ударам по воротам со счётом 11:1. Но забить так и не смог. Почему? Вингеры Маттео Политано и Лоренцо Инсинье оказались с мячом в центре штрафной лишь по одному разу. Дважды Самир Ханданович блестяще спас. Марлосу и Тайсону нужно делать это почаще.

Остановить причину, а не следствие

Атака "Интера" неизысканна и берёт напором, интенсивностью. Опасность исходит от латералей, немало забивающих и ассистирующих. И от Ромелу Лукаку. Бельгиец великолепен, установил рекорд по матчам подряд Лиги Европы/Кубка УЕФА с забитыми - девять. Он снял давление очень неприятных минут матча против "Хетафе", обеспечил фирменное мощное начало своей команды в матче против "Байера" голом и важнейшим участием в ещё одном. Длинный заброс и забег к углу вратарской с защитником на спине. Получение мяча спиной к воротам и разворот мимо защитника.

Как его остановить? Никак. Двойная опека в позиционной атаке слишком рискованна. Останавливать нужно пасы к нему и добивания. Следует очень плотно прикрывать латералей, а также караулить отскоки мяча на линию штрафной. Такой гол как против "Хетафе" - длинный заброс в отрыв - остановить очень трудно. А вот первый гол в ворота "Байера" недопустим. Тогда Ромелу не смог как следует пробить, собравшиеся вокруг него четверо защитников выбили. Однако мяч отскочил на линию штрафной, а там у свободного Бареллы была уйма времени для точного удара...

Радует одно. Лукаку уже забивал в этом сезоне "Наполи", "Роме", дважды "Милану". Но в матчах против пяти своих серьёзнейших соперников - "Ювентуса", "Лацио", "Аталанты", "Барселоны" и "Боруссии" - забил лишь один мяч. Второму составу "Барсы". Вопрос в том, способен ли "Шахтёр" отыграть на уровне этих команд.