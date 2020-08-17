  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Севилья обновила серию без поражений и обошла Реал по числу финалов в еврокубках в XXI веке
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья обновила серию без поражений и обошла Реал по числу финалов в еврокубках в XXI веке

Лига Европы
(1 голосов)

Вновь будем наблюдать за доминированием испанцев?

Севилья обновила серию без поражений и обошла Реал по числу финалов в еврокубках в XXI веке
Новина українською

"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1) в ½ Лиги Европы и вышла в финал турнира. По информации Time24, финал Лиги Европы, который состоится в пятницу, станет для клуба одиннадцатым в этом столетии. Это выведет команду на первое место по числу финалов еврокубках в XXI веке.

Читайте такжеСульшер: Манчестер Юнайтед нуждается в качественной глубине состава

Напомним, игроки "Севильи" выиграли пять финалов Лиги Европы в период с 2006 по 2016 год, что дало им право принимать участие в стольких же Суперкубков УЕФА. "Нервионцы" обошли по данному показателю мадридский "Реал" (10 финалов). В 2015 году "красно-белые" обыграли в финале ЛЕ "Днепр" (2:3).

Отметим, что беспроигрышная серия испанской команды увеличилась до 20 матчей. Таким образом, "Севилья" улучшила клубный рекорд по этому показателю (19 поединков без поражений). В решающем матче испанцы сыграют с победителем второго полуфинала между "Интером" и "Шахтером".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Реал (Мадрид) Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Time24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...