Севилья обновила серию без поражений и обошла Реал по числу финалов в еврокубках в XXI веке

"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1) в ½ Лиги Европы и вышла в финал турнира. По информации Time24, финал Лиги Европы, который состоится в пятницу, станет для клуба одиннадцатым в этом столетии. Это выведет команду на первое место по числу финалов еврокубках в XXI веке.

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Напомним, игроки "Севильи" выиграли пять финалов Лиги Европы в период с 2006 по 2016 год, что дало им право принимать участие в стольких же Суперкубков УЕФА. "Нервионцы" обошли по данному показателю мадридский "Реал" (10 финалов). В 2015 году "красно-белые" обыграли в финале ЛЕ "Днепр" (2:3).

Отметим, что беспроигрышная серия испанской команды увеличилась до 20 матчей. Таким образом, "Севилья" улучшила клубный рекорд по этому показателю (19 поединков без поражений). В решающем матче испанцы сыграют с победителем второго полуфинала между "Интером" и "Шахтером".