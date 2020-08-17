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Интер - Шахтер: стрим до и после матча. LIVE
Встречаемся в 21:30!
Наставник "Интера" Антонио Конте сказал, что "Шахтер" - это сильнейший соперник, с которым миланцы сыграют в текущей Лиге Европы. Надеемся, что "горняки" еще и станут непреодолимым барьером для нерадзурри на пути к финалу. Какие шансы на это у дончан - разбираем перед матчем в компании с Александром Рыженко, Александром Севидовым и Леоном Вургафтом.
Не знаем, выйдет ли "Шахтер" в финал Лиги Европы, но точно знаем, что после финального свистка мы встречаемся с вами на нашем стриме и обсудим ключевые события полуфинала турнира с участием украинской команды. Александр Рыженко, Александр Севидов и Леон Вургафт сразу после финального свистка дадут свою оценку встречи, а также будут отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире!
Обязательно комментируйте наши стримы и пишите, как их улучшать. Обещаем: наиболее интересные вопросы прозвучат в прямом эфире!
Стрим перед матчем
Стрим после матча