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Интер - Шахтер: стрим до и после матча. LIVE

Лига Европы
(1 голосов)

Встречаемся в 21:30!

Интер - Шахтер: стрим до и после матча. LIVE
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Интера" Антонио Конте сказал, что "Шахтер" - это сильнейший соперник, с которым миланцы сыграют в текущей Лиге Европы. Надеемся, что "горняки" еще и станут непреодолимым барьером для нерадзурри на пути к финалу. Какие шансы на это у дончан - разбираем перед матчем в компании с Александром Рыженко, Александром Севидовым и Леоном Вургафтом.

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Не знаем, выйдет ли "Шахтер" в финал Лиги Европы, но точно знаем, что после финального свистка мы встречаемся с вами на нашем стриме и обсудим ключевые события полуфинала турнира с участием украинской команды. Александр Рыженко, Александр Севидов и Леон Вургафт сразу после финального свистка дадут свою оценку встречи, а также будут отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире!

Обязательно комментируйте наши стримы и пишите, как их улучшать. Обещаем: наиболее интересные вопросы прозвучат в прямом эфире!

Стрим перед матчем

Стрим после матча

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) канал UA-Футбол
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