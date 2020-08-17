  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Каштру: Матч с Интером – самый важный поединок в тренерской карьере
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каштру: Матч с Интером – самый важный поединок в тренерской карьере

Лига Европы
(4 голосов)

Луиш на связи

Каштру: Матч с Интером – самый важный поединок в тренерской карьере
Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера" в полуфинале Лиги Европы. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру пообщался с журналистами издания Marca накануне матча ½ второго по значимости еврокубка. Напомним, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеИнтер - Шахтер: стрим до и после матча. LIVE

"Самый важный поединок в тренерской карьере? Да, согласен, но когда я тренировал "Порту", мы играли с "Севильей" в Лиге Европы в 2014 году. Но, в целом да, это самая важная игра в моей карьере".

"Команды Антонио Конте всегда прекрасно организованы и очень сбалансированы как в атаке, так и в обороне. "Интер" хорошо выглядит после локдауна. То, что "нерадзурри" являются фаворитами – нейтральный факт. Мы выходим на поле и играем, а не делаем ставки. Если людям легче думать, что "Интер" фаворит – без проблем. Лукаку? Мы должны выработать стратегию, чтобы остановить сам коллектив, за который выступает Ромелу. Речь не только о бельгийце".

"Мы никогда не чувствуем себя неполноценными. "Шахтер" сыграл 11 матчей в еврокубках, дома проиграл всего два матча – "Манчестер Сити" и "Аталанте". Вдали от дома мы не проиграли ни одной встречи. Тяжело играть не в своем городе. Сейчас мы представляем не только Донецк, но, я думаю, и всю Украину".

"Я даю своим игрокам свободу, когда понимаю, что они полностью понимают план и действуют согласно тактике. Наша цель – сделать зрителей счастливыми. "Шахтер" всегда покупал бразильцев и это приносило результат. Креатив южноамериканцев и дисциплина украинцев – интересное сочетание".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...