Каштру: Матч с Интером – самый важный поединок в тренерской карьере

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера" в полуфинале Лиги Европы. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру пообщался с журналистами издания Marca накануне матча ½ второго по значимости еврокубка. Напомним, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Самый важный поединок в тренерской карьере? Да, согласен, но когда я тренировал "Порту", мы играли с "Севильей" в Лиге Европы в 2014 году. Но, в целом да, это самая важная игра в моей карьере".

"Команды Антонио Конте всегда прекрасно организованы и очень сбалансированы как в атаке, так и в обороне. "Интер" хорошо выглядит после локдауна. То, что "нерадзурри" являются фаворитами – нейтральный факт. Мы выходим на поле и играем, а не делаем ставки. Если людям легче думать, что "Интер" фаворит – без проблем. Лукаку? Мы должны выработать стратегию, чтобы остановить сам коллектив, за который выступает Ромелу. Речь не только о бельгийце".

"Мы никогда не чувствуем себя неполноценными. "Шахтер" сыграл 11 матчей в еврокубках, дома проиграл всего два матча – "Манчестер Сити" и "Аталанте". Вдали от дома мы не проиграли ни одной встречи. Тяжело играть не в своем городе. Сейчас мы представляем не только Донецк, но, я думаю, и всю Украину".