Герой футбольного дня. Яссин Буну

В отчете о вчерашнем матче полуфинала Лиги Европы мы выделили два фактора как залог успеха "Севильи" – факторы Хулена Лопетеги и Яссина Буну. Тренерская рука чувствовалась в вариативности "Севильи": команда меняла тактику по ходу игры, действовала от соперника, включалась в те моменты, когда это было нужно, использовала наработки. Да, игра андалусийцев была менее острой, чем у МЮ, но она была и менее сумбурной.

Пожалуй, еще нужно добавить фактор Серхио Регилона - латераль проводит отличный сезон. Он был одним из лучших на своей позиции в Ла Лиге, а ныне бороздит фланг уже в Лиге Европы. Без активности и хитрости Серхио Регилона не было бы первого гола "Севильи". Не было бы нескольких других эпизодов, которые позволяли отодвинуть игру от своих ворот и заставляли соперника нервничать.

И, наконец, фактор Яссина Буну – здесь уже все просто. Вратарь стал лучшим в "Севильи" по оценкам whoscored. В начале второго тайма марокканец едва не самостоятельно сдерживал МЮ, осуществив четыре сейва в течение десяти минут. Он выиграл все дуэли, которые происходили преимущественно в ближнем бою: Рашфорд, Гринвуд, Марсьяль и Бруну Фернандес нанесли семь ударов в створ ворот, но забили лишь однажды – с пенальти.

На предыдущей стадии в ворота Буну также пробивали пенальти, но он с ним справился, заработав статус героя матча именно таким образом (кроме пенальти, был только один удар в створ ворот от "Вулвз"). Вчера с пенальти пропустил, но сверкал в других эпизодах.

Надо понимать, что Буну – даже не основной голкипер "Севильи". Он провел лишь шесть матчей в прошлом розыгрыше Ла Лиги, оставаясь дублером Томаша Вацлика. До карантина сыграл только два поединка, после появлялся на поле чаще из-за травмы конкурента. Также важно то, что Буну "Севильи" не принадлежит – он является игроком "Жироны", а в команде Лопетеги выступает на правах аренды. И уже 23-го августа должен вернуться в "Жирону", с которой соглашение действует до июля 2021-го года.

Хотя благодаря такой игре Буну имеет все шансы пойти на повышение – как минимум остаться в "Севилье". Лопетеги предпочитал его в матчах Лиги Европы Томашу Вацлику даже тогда, когда чех был полностью здоров и в хорошей форме. В результате из девяти сыгранных матчей шесть он сыграл на ноль пропущенных. А вчера от МЮ хоть и пропустил, но провел шикарный матч. И что самое важное – его усилия не оказались напрасными, как, например, усилия голкипера "Копенгагена" в четвертьфинале.

Но эта история еще не завершена. Впереди у "Севильи" финал, и там Яссин Буну также будет заметной персоной.