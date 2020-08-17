Валерий Яремченко: Главное в игре с Интером - психологический настрой

В истории донецкого "Шахтера" Валерий Яремченко является одной из знаковых фигур. В роли игрока этой команды он был тринадцать сезонов, а на тренерском поприще в структуре клуба и того больше - на протяжении полутора десятков лет. Сегодня один из аксакалов украинского тренерского цеха поделился мыслями по поводу предстоящего полуфинала Лиги Европы, в котором "Шахтер" сыграет с "Интером".

- Как оцениваете шансы "Шахтера" в предстоящем противостоянии с "Интером"?

- Горнякам предстоит встретиться с серьезным соперником. Однако несмотря на авторитет итальянского клуба, бороться с ним можно. Понятное дело, что в отличие от "Интера", наша команда не проводит на высоком уровне столько матчей, как итальянцы. А ведь не получая адекватную нагрузку на внутренней арене, очень сложно перестроиться на международные игры, да еще и с командой такого класса. Чемпионат в Серии А, который считается одним из сильнейших в Европе, не идет ни в какое сравнение по уровню с украинской Премьер-лигой. Миланский "Интер" на данный момент является командой достаточно высокого класса, в составе которой выступает немало квалифицированных исполнителей. Но как бы там ни было, а у каждого соперника есть свой час. Бывает, что та или другая команда все время играла хорошо, а затем этот период сменился вдруг в худшую сторону. Можно не сомневаться, что к игре столь серьезного ранга, как полуфинал Лиги Европы, никто из "Шахтера" несерьезно относиться точно не будет - это было бы глупо. Уже само название "Интер" (Милан) настраивает на серьезный лад, и я уверен, что о каком-то наплевательском отношении априори не могло быть и речи! В каком бы состоянии миланский клуб ни был, а он представляет опасность для донетчан. "Интер" имеет огромный послужной список достижений, как и высокий потенциал для новых свершений - как на внутренней арене, так и в еврокубках. Этот клуб знают во всех странах мира.

- За счет чего подопечные Луиша Каштру могут рассчитывать на благоприятный исход в поединке с итальянцами?

- В "Шахтере" работают опытные тренеры, которые подведут команду к нужному состоянию. И хотя в силу разницы между итальянским и украинским чемпионатами горнякам сложно будет приноровиться к столь высокому уровню, все же нельзя не отметить: в составе донецкого клуба играют классные футболисты. Они обязаны проявить свои лучшие качества в игре с "Интером". Игровая дисциплина, самоотдача и желание добиться максимального результата способны помочь "Шахтеру" добиться положительного результата. Главным же критерием в соперничестве с миланцами, на мой взгляд, будет психологический настрой.

- Какие плюсы отметили бы у команды Антонио Конте накануне ее встречи с "Шахтером"?

- Все зависит не только от нагрузок и общего уровня в Серии А, но и качества игры - имею ввиду технико-тактические действия. Они должны быть на высоком уровне, и это можно сказать сегодня об "Интере" в полной мере. По этим критериям итальянский гранд опережает "Шахтер". Но говорить о том, что на данный момент "Интер" заведомо сильнее нашей команды я не стал бы. Ведь "Шахтер" достаточно силен, и все об этом знают. Не случайно же горняки на пути к полуфиналу уверенно обыграли "Вольфсбург" и "Базель". Однако делать прогноз на сегодняшний матч не рискну, так как футбол - штука непредсказуемая, и любая попытка угадать счет является делом неблагодарным.