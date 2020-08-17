Маркевич: Шахтер давно не встречался с форвардами уровня Лукаку и Лаутаро Мартинеса

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий матч полуфинала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".

"На мой взгляд, шансы футболистов донецкого "Шахтера" стать обладателем главного приза Лиги Европы резко возрастут, если они в полуфинале пройдут "Интер".

Очень много будет зависеть от того, сумеет ли оборона "горняков" нейтрализовать грозных нападающих итальянцев Лукаку и Лаутаро Мартинеса. С форвардами такого уровня "Шахтер" уже давно не встречался.

К тому же, у "Интера" очень квалифицированный наставник - Антонио Конте, который позаботится, чтобы его подопечные не дали разбежаться мобильным игрокам "Шахтера". Впрочем, я надеюсь, что и горняки постараются удивить "Интер" домашними заготовками", – сказал Маркевич.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 22:00, а UA-футбол будет вести текстовый онлайн поединка.

Стрим перед матчем

Стрим после матча