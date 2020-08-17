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Маркевич: Шахтер давно не встречался с форвардами уровня Лукаку и Лаутаро Мартинеса
Это будет сложный для горняков матч
Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий матч полуфинала
"На мой взгляд, шансы футболистов донецкого "Шахтера" стать обладателем главного приза Лиги Европы резко возрастут, если они в полуфинале пройдут "Интер".
Очень много будет зависеть от того, сумеет ли оборона "горняков" нейтрализовать грозных нападающих итальянцев Лукаку и Лаутаро Мартинеса. С форвардами такого уровня "Шахтер" уже давно не встречался.
К тому же, у "Интера" очень квалифицированный наставник - Антонио Конте, который позаботится, чтобы его подопечные не дали разбежаться мобильным игрокам "Шахтера". Впрочем, я надеюсь, что и горняки постараются удивить "Интер" домашними заготовками", – сказал Маркевич.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 22:00, а UA-футбол будет вести текстовый онлайн поединка.
Стрим перед матчем
Стрим после матча