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Интер - Шахтер. Хочолава выйдет в старте
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик, Степаненко, Маркос, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запасные: Трубин, Бондарь, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Фернандо.
Интер: Ханданович, Д’Амброизо, Годин, де Врей, Бастони, Янг, Брозович, Барелла, Гальярдини, Лукаку, Мартинес
Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Борха, Эрикссен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриньяр, Кандрева
Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 22:00, а UA-футбол будет вести текстовый онлайн поединка.
Стрим перед матчем
Стрим после матча