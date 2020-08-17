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Интер - Шахтер. Хочолава выйдет в старте

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Интер - Шахтер. Хочолава выйдет в старте
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Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч Лиги Европы Шахтер – Интер.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик, Степаненко, Маркос, Марлос, Тайсон, Мораес.

Запасные: Трубин, Бондарь, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Фернандо.

Интер: Ханданович, Д’Амброизо, Годин, де Врей, Бастони, Янг, Брозович, Барелла, Гальярдини, Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Борха, Эрикссен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриньяр, Кандрева

Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 22:00, а UA-футбол будет вести текстовый онлайн поединка.

Стрим перед матчем

Стрим после матча

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (10)
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viajador (село Свиняче)
17.08.2020 в 21:27
Як то кажуть: "Яке їхало, таке й здибало". Можна й корову в захист прив'язати до кілка - хай пасеться.
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Serega1111 (Киев)
17.08.2020 в 21:22
Не очень. По-моему молодой Бондарь увереннее смотрится
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0
Alex.696 (Немирів)
17.08.2020 в 21:19
Пенальті і ЧК. Хочолаві.
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+1
0
viajador (село Свиняче)
17.08.2020 в 21:26
Точно. Цей грузин відзначається тільки ляпами.
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0
0
gavrik (Сумы)
17.08.2020 в 21:18
Надеюсь с Хочолавой тренеры поработали. Ну а кого сейчас в центре обороны ставить. Это самое проблемное место Шахтера которое требует качественного усиления.
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0
0
support (Kyiv)
17.08.2020 в 21:15
Потрачено
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0
-1
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Алімпійка (R)
17.08.2020 в 21:12
Удачи Интеру!!!
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+1
-3
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Инспектор ( )
17.08.2020 в 20:57
Хочолава опасен по привозу себе 11 метровых
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
17.08.2020 в 20:56
Хочолава не к месту...Его уровень Динамо Тбилиси...За него стрёмно...
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+2
0
Nikola1986 (Dnipro)
17.08.2020 в 20:52
Ну все, Шахтер думаю до свидания!!! Лукаку двух центральных пережуёт и выплюнет. Хотя буду рад ошибиться.
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+2
-1


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