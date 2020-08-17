Лига Европы
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Первым же ударом. Гол Лаутаро Мартинеса после ошибки Пятова
Тяжелое начало
Донецкий "Шахтер" в шаге от выхода в финал Лиги Европы. Сегодня они играют против "Интера".
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Команда Каштру очень тяжело начала матч. На 20-й минуте Пятов отдал неудачную передачу, которую перехватил Барелла и отдал точную передачу на Мартинеса. Форвард головой пробил без шансов для вратаря.
Полный обзор матча и видео голов вы можете увидеть
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Комментарии (12)
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fanat_football (Херсон)
17.08.2020 в 23:34
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fanat_football (Херсон)
17.08.2020 в 23:33
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0
0
v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:30
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 23:23
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+1
-1
v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:02
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 23:11
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+1
-2
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 22:48
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0
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Лекарь (село Дарница)
17.08.2020 в 22:47
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+1
0
Slawek1711 (Gdańsk)
17.08.2020 в 22:53
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0
0
Лекарь (село Дарница)
17.08.2020 в 22:55
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 22:56
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-1
Лекарь (село Дарница)
17.08.2020 в 22:59
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