Первым же ударом. Гол Лаутаро Мартинеса после ошибки Пятова

Донецкий "Шахтер" в шаге от выхода в финал Лиги Европы. Сегодня они играют против "Интера".

Команда Каштру очень тяжело начала матч. На 20-й минуте Пятов отдал неудачную передачу, которую перехватил Барелла и отдал точную передачу на Мартинеса. Форвард головой пробил без шансов для вратаря.