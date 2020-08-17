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Первым же ударом. Гол Лаутаро Мартинеса после ошибки Пятова

Лига Европы
(2 голосов)

Тяжелое начало

Первым же ударом. Гол Лаутаро Мартинеса после ошибки Пятова
UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в шаге от выхода в финал Лиги Европы. Сегодня они играют против "Интера".

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Команда Каштру очень тяжело начала матч. На 20-й минуте Пятов отдал неудачную передачу, которую перехватил Барелла и отдал точную передачу на Мартинеса. Форвард головой пробил без шансов для вратаря.

Полный обзор матча и видео голов вы можете увидеть тут.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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(2 голосов)
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Комментарии (12)
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fanat_football (Херсон)
17.08.2020 в 23:34
Ничего страшного. Главное - не победа, главное - участие.
Ответить
0
0
fanat_football (Херсон)
17.08.2020 в 23:33
Ничего страшного. Главное - не победа, главное - участие.
Ответить
0
0
avatar
v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:30
Обкакались(
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 23:23
дальше можно не играть...
Ответить
+1
-1
avatar
v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:02
Норм, Шахта приходит в себя, ща перебегают этих столбов!
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 23:11
кроме "фактора пятова" есть ещё "фактор хочолавы", не забывай))) ну и судейка уже спас макаронников от пеналя
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+1
-2
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 22:48
Шахтер так и закончит матч если будут мяч друг другу печать тупо
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
17.08.2020 в 22:47
Это гол имени Кривцова. Но вина Пятова тоже есть, понятное дело
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+1
0
Slawek1711 (Gdańsk)
17.08.2020 в 22:53
Кривцова может и есть вина,но 80 % привоз Пятова.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
17.08.2020 в 22:55
А я считаю наоборот. 20% это вина Пятова, а вот 80% вина Кривцова, который тупо проипал напа Интера.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 22:56
пятов выносил мяч через центр и низко, что ему категорически запрещено
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
17.08.2020 в 22:59
Допускаю ошибку Пятова. Но она не голевая, а голкипера не подстраховали. Кто же допустил удар по воротам в упор? Кто упустил Мартинеса?
0
0


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