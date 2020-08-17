Интер - Шахтер 5:0. Непрощенные

Далеко не самая плохая еврокампания получилась у "Шахтера". При нынешних обстоятельствах команда Каштру выжала максимум из сложившейся ситуации. Пока на большее рассчитывать не приходится, будем честными, по всем статьям миланцы переиграли дончан. Критиковать можно и необходимо "горняков", есть за что, унизительное получилось поражение, возможно, в следующем сезоне получится что-то более выдающееся, а может даже выйдет сполна реабилитироваться. А сегодня… игра в Дюссельдорфе доказала, что сложно на "мопеде" обойти "Феррари", тем более, если этот спорткар играется с тобой как кошка с мышкой, и вдруг потом вырывается вперед, оставляя глотать пыль и смиренно принимать чувство своего превосходства.

Напряженными и тягостными (читай тягучими) получились первые минуты встречи. "Шахтеру" приходилось делать то, что эта команда очень не любит – отходить назад и играть без мяча. Много оборонялись "горняки", а "Интер" владел серьезным преимуществом и встречал соперника в их штрафной. Опасных моментов почти не было, но такими часто и получаются полуфинальные и финальные встречи: много тактического противостояния, силовой борьбы, иногда ошибки на ровном месте (чувствовалась нервозность у дончан), при этом самоотдача в первом тайме, которая исправляла многие ошибки.

В дебюте великолепный шанс отличиться возник у Тайсона, бразилец мог пробить из центральной зоны, но решил сделать пас на Патрика в штрафную. Не был готов Алан, и немного не успел к мячу. Подопечные Конте, словно и не заметили, продолжив играть в свой футбол, такими моментами их не испугать, более того, "нерадзурри" добавили в атаке в тот момент, когда, казалось, дебютное волнение прошло, и игра немного успокоилась.

Снова не обошлось без череды ошибок. Первый и во многом решающий гол миланцы забили неожиданно легко. Пятов выбил мяч на Бареллу (сработал прессинг на половине поля "оранжево-черных"), хавбек прошел Матвиенко, а затем навесил в штрафную площадь. Верховой мяч выиграл Лаутаро Матинес, головой срезав снаряд в дальний угол.

Команда Каштру сделала все возможное, чтобы перехватить инициативу, всю ширину поля использовали "горняки", а также постарались использовать фланги. "Интернационале" был готов к этому, выдержал определенный натиск, и вновь перешел к высокому прессингу. Мог еще раз забивать Мартинес на 27-й минуте, вновь он пробивал опасно, при не лучшей обороне дончан.

У "Шахтера" можно отметить ряд моментов, скорее для статистики. Один из них – перевод мяча с фланга от Матвиенко, Додо ворвался в штрафную, прострелив на Мораеса. В последний момент мяч выбил защитник. Эта ситуация показательна в том плане, что миланцы постоянно оказывались на шаг впереди; в обороне номинальные хозяева успевали накрывать "горняков", не давали пространства, а в атаках создавали постоянное давление на ворота (как минимум). Удар от Бареллы на опыте взял Пятов, когда мяч летел в "девятку".

Хорошие, хоть и неточные удары наносили еще Мораес и Антонио – это в первом тайме. Затем после перерыва были полумоменты у Тайсона и опять же Мораеса. Территориально доминировала украинская команда, больше контролировала мяч, но "Интер" играл по счету, взрываясь, когда это было необходимо, не позволял "горнякам" расслабиться, почувствовать уверенность в себе. И больше моментов создавали "нерадзурри". Чувствовалось, что раскованны подопечные Конте, действуют на классе, плотно и со знанием дела. Дончане слишком нервничали, скованы, порой даже растеряны. К сожалению, полностью выпал из игры Марлос, мало заметен был Патрик.

Каким-то чудом Мораес не забил после навеса с фланга в штрафную, удалось выиграть "второй этаж", защитники прозевали, но Жуниор пробил в Хандановича. И тут же пришел второй мяч – старое футбольное правило. Наверняка, мяч адресовался на Лукаку, которого защитники "Шахтера" заблокировали, но там, чуть дальше находился Д'Амброзио. С его ударом головой невозможно было справиться.

После 70-й минуты сказалась физическая мощь Лукаку. Пас бельгийского таранного форварда оказался кстати для Мартинеса, который с удовольствием оформил дубль. При счете 3:0 "Шахтер" поплыл, окончательно игроки потеряли своих оппонентов, а две скромные и неуверенные замены Каштру не сработали.

На 81-й минуте Лаутаро Мартинес отплатил Лукаку, отдал ему пас и Ромелу пробил в самый угол. К сожалению, "горняки" в обороне показали безобразную игру (если не сказать больше). Точку в поединке поставил снова Лукаку, который воспользовался выходом один на один с голкипером, и отправил мяч между ног Пятову. 5:0. Очень неожиданно, такая себе пощечина, такие ошибки гранды, не прощают. Но из этой неудачи "Шахтер" должен сделать правильные выводы, как настоящие профессионалы. Тем более, что этот евросезон стартовал с разгрома от "Ман Сити", вспомним - 0:3. А пока придется начинать все с самого начала – уже в пятницу "горнякам" предстоит сыграть в УПЛ с "Колосом". Смогут ли так быстро отойти от неудачи дончане?

Лига Европы. Полуфинал

Стадион: Меркур Шпиль Арена (Дюссельдорф)

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Интер Милан (Италия) - Шахтер Донецк (Украина) 5:0

Голы: Мартинес 19, Д'Амброзио 64, Мартинес 74, Лукаку 78, Лукаку 84

"Интер": Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио (Мозес 81), Барелла, Брозович (Сенси 86), Гальярдини, Янг (Бираги 66) - Лукаку (Эспозиту 86), Мартинес (Эриксен 81).

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Маркос Антонио, Степаненко - Марлос (Коноплянка 75), Алан Патрик (Патрик 59), Тайсон - Мораес.

Предупреждения: Тайсон 58