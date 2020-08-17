  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Интер - Шахтер 5:0. Непрощенные
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Шахтер 5:0. Непрощенные

Лига Европы
(2 голосов)

Неожиданное и унизительное поражение

Интер - Шахтер 5:0. Непрощенные
UA-Футбол
Новина українською

Далеко не самая плохая еврокампания получилась у "Шахтера". При нынешних обстоятельствах команда Каштру выжала максимум из сложившейся ситуации. Пока на большее рассчитывать не приходится, будем честными, по всем статьям миланцы переиграли дончан. Критиковать можно и необходимо "горняков", есть за что, унизительное получилось поражение, возможно, в следующем сезоне получится что-то более выдающееся, а может даже выйдет сполна реабилитироваться. А сегодня… игра в Дюссельдорфе доказала, что сложно на "мопеде" обойти "Феррари", тем более, если этот спорткар играется с тобой как кошка с мышкой, и вдруг потом вырывается вперед, оставляя глотать пыль и смиренно принимать чувство своего превосходства.

Напряженными и тягостными (читай тягучими) получились первые минуты встречи. "Шахтеру" приходилось делать то, что эта команда очень не любит – отходить назад и играть без мяча. Много оборонялись "горняки", а "Интер" владел серьезным преимуществом и встречал соперника в их штрафной. Опасных моментов почти не было, но такими часто и получаются полуфинальные и финальные встречи: много тактического противостояния, силовой борьбы, иногда ошибки на ровном месте (чувствовалась нервозность у дончан), при этом самоотдача в первом тайме, которая исправляла многие ошибки.

В дебюте великолепный шанс отличиться возник у Тайсона, бразилец мог пробить из центральной зоны, но решил сделать пас на Патрика в штрафную. Не был готов Алан, и немного не успел к мячу. Подопечные Конте, словно и не заметили, продолжив играть в свой футбол, такими моментами их не испугать, более того, "нерадзурри" добавили в атаке в тот момент, когда, казалось, дебютное волнение прошло, и игра немного успокоилась.

Интер - Шахтер 5:0. Непрощенные - изображение 1

Снова не обошлось без череды ошибок. Первый и во многом решающий гол миланцы забили неожиданно легко. Пятов выбил мяч на Бареллу (сработал прессинг на половине поля "оранжево-черных"), хавбек прошел Матвиенко, а затем навесил в штрафную площадь. Верховой мяч выиграл Лаутаро Матинес, головой срезав снаряд в дальний угол.

Команда Каштру сделала все возможное, чтобы перехватить инициативу, всю ширину поля использовали "горняки", а также постарались использовать фланги. "Интернационале" был готов к этому, выдержал определенный натиск, и вновь перешел к высокому прессингу. Мог еще раз забивать Мартинес на 27-й минуте, вновь он пробивал опасно, при не лучшей обороне дончан.

У "Шахтера" можно отметить ряд моментов, скорее для статистики. Один из них – перевод мяча с фланга от Матвиенко, Додо ворвался в штрафную, прострелив на Мораеса. В последний момент мяч выбил защитник. Эта ситуация показательна в том плане, что миланцы постоянно оказывались на шаг впереди; в обороне номинальные хозяева успевали накрывать "горняков", не давали пространства, а в атаках создавали постоянное давление на ворота (как минимум). Удар от Бареллы на опыте взял Пятов, когда мяч летел в "девятку".

Хорошие, хоть и неточные удары наносили еще Мораес и Антонио – это в первом тайме. Затем после перерыва были полумоменты у Тайсона и опять же Мораеса. Территориально доминировала украинская команда, больше контролировала мяч, но "Интер" играл по счету, взрываясь, когда это было необходимо, не позволял "горнякам" расслабиться, почувствовать уверенность в себе. И больше моментов создавали "нерадзурри". Чувствовалось, что раскованны подопечные Конте, действуют на классе, плотно и со знанием дела. Дончане слишком нервничали, скованы, порой даже растеряны. К сожалению, полностью выпал из игры Марлос, мало заметен был Патрик.

Каким-то чудом Мораес не забил после навеса с фланга в штрафную, удалось выиграть "второй этаж", защитники прозевали, но Жуниор пробил в Хандановича. И тут же пришел второй мяч – старое футбольное правило. Наверняка, мяч адресовался на Лукаку, которого защитники "Шахтера" заблокировали, но там, чуть дальше находился Д'Амброзио. С его ударом головой невозможно было справиться.

Интер - Шахтер 5:0. Непрощенные - изображение 2

После 70-й минуты сказалась физическая мощь Лукаку. Пас бельгийского таранного форварда оказался кстати для Мартинеса, который с удовольствием оформил дубль. При счете 3:0 "Шахтер" поплыл, окончательно игроки потеряли своих оппонентов, а две скромные и неуверенные замены Каштру не сработали.

На 81-й минуте Лаутаро Мартинес отплатил Лукаку, отдал ему пас и Ромелу пробил в самый угол. К сожалению, "горняки" в обороне показали безобразную игру (если не сказать больше). Точку в поединке поставил снова Лукаку, который воспользовался выходом один на один с голкипером, и отправил мяч между ног Пятову. 5:0. Очень неожиданно, такая себе пощечина, такие ошибки гранды, не прощают. Но из этой неудачи "Шахтер" должен сделать правильные выводы, как настоящие профессионалы. Тем более, что этот евросезон стартовал с разгрома от "Ман Сити", вспомним - 0:3. А пока придется начинать все с самого начала – уже в пятницу "горнякам" предстоит сыграть в УПЛ с "Колосом". Смогут ли так быстро отойти от неудачи дончане?

Лига Европы. Полуфинал

Стадион: Меркур Шпиль Арена (Дюссельдорф)
Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Интер Милан (Италия) - Шахтер Донецк (Украина) 5:0

Голы: Мартинес 19, Д'Амброзио 64, Мартинес 74, Лукаку 78, Лукаку 84

"Интер": Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио (Мозес 81), Барелла, Брозович (Сенси 86), Гальярдини, Янг (Бираги 66) - Лукаку (Эспозиту 86), Мартинес (Эриксен 81).

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Маркос Антонио, Степаненко - Марлос (Коноплянка 75), Алан Патрик (Патрик 59), Тайсон - Мораес.

Предупреждения: Тайсон 58

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (249)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
_ZA POROGA_ (Покров)
18.08.2020 в 01:31
мдя..
Ответить
0
0
Говард (землянин)
18.08.2020 в 01:19
Спасибо Барселоне, шо я уже сильно не переживаю после счёта 5-0
Ответить
0
0
avatar
hoy (Київ)
18.08.2020 в 01:23
Выпей водки и возвращайся на землю
Ответить
0
0
Говард (землянин)
18.08.2020 в 01:30
Не пью и на земле стою. )
0
0
oda1979 (Запорожье)
18.08.2020 в 01:11
Мой прогноз на 100% сбылся. Пару дне назад написал, что если Шахта. пройдёт Интер, то возьмёт кубок ЛЕ. Так как Шахта не прошла Интер, то и кубок она не получит. Кому нужны прогнозы с гарантиями, обращайтесь!
Ответить
0
-1
avatar
hoy (Київ)
18.08.2020 в 01:13
Севилья выиграет Лигу Европы.Кому надо гарантия обращайтесь
Ответить
0
-2
Paha (Киев)
18.08.2020 в 01:10
Всем привет. Коменты особо не читал. Не знаю для кого то прекрасный вечер, Аргентина Ямайка ляля)))над кротами поржать. Ну как болельщик Динамо...скажу одно, Шахтер обкакался...не спорю....ну, а где Наш клуб.....с группы уроды не вышли.. поэтому злорадствовать не надо....
Ответить
0
-1
typeR (Луганск)
18.08.2020 в 01:06
Пока Пятов стоит - Шахтер будет лежать. Конте даже мог не париться в поисках диспетчера в центре - Андрюшка заменил. Продолжайте держать его дальше Пора Ринату купить еще три-четыре клуба УПЛ и спонсировать для создания конкуренции, благо тарифа на энергетику позволяют.
Ответить
0
0
avatar
hoy (Київ)
18.08.2020 в 01:09
Так так он обосрёт сборную на Евро
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.08.2020 в 01:04
Легко прогнозована, очікувана, гарантована поразка. Навіть не ганебна і не принизлива, а закономірний результат фальшивої "величі" та повністю безпідставної пихи, величного фейку, організованого сервільними засобами мас-медіа, федерацією та суддями в Україні на догоду однієї Ахякої людини.
Ответить
+1
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 01:01
Фух, немного остыл после матча, теперь давайте поговорим про игру.Шахтёр весь матч боялся идти в атаку и просто перепасовывался в центре поля, видно, что команда не хотела контра-атак, но попытайтесь вы хотя-бы при счёте 2-0 бросится в атаку, нет, продолжают сидеть в обороне, ну что за цирк, полуфинал Лиги Европы, а они пасуются туда-сюда. Судья - очень странный, жёлтых не давал, не свистел, пенальти очевидный не назначил, у Шахтёра был момент, если-бы Мораес свою бошку подвинул левее, то возможно, счёт был-бы меньше 3-1 или 4-1. Я абсолютно не понимаю, почему Каштру не делал замен, команда проигрывает, есть 5 замен, есть Тете на замене, но он выпускает гениального Коноплянку, который видимо перед матчем накурился, того, что у него в фамилии и побежал к своим воротам и видя перед собой Хочолаву, он отдаёт гениальную передачу на Мартинеса и тот делает 3-0. Команда после второго гола просто посыпалась, если целый час они держали Лукаку и к нему просто не доходил мяч, то после 3-0 уже все защитники Шахтёра забыли, что они играют в футбол и просто ''защита'' посыпалась и Лукаку, которого НИКТО больше не держал сделал дубль. Не понимаю, что в голове у Каштру было в той момент, но он даже после 3-4 - 0, просто сидел и смотрел, как его команду унижают. А вишенкой на торте стал - пятый гол, абсолютный по*ху*изм защитников. В общем, полный провал, унижение, боль и слёзы. Но всё равно, молодцы хороший сезон. Ждём нового, посмотрим кого купит Каштру (конечно же не защитника, а зачем?), посмотрим на команду в ЛЧ, надеюсь на лёгкую группу, без Манчестеров Сити и выхода в плей-офф. Вроди всё сказал, Болельщики Шахтёра не унывайте, на выходных новый сезон, новое чемпионство, а всем НОРМАЛЬНЫМ болельщикам Динамо, желаю удачи в ЛЧ!
Ответить
0
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.08.2020 в 01:00
Руинами кротов удовлетворён!)))
Ответить
+1
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 01:04
А что за руины? Это то, что у Динамо было после Колоса?
Ответить
0
-1
Геродот (Винница)
18.08.2020 в 01:11
Ты свои руины разгреби после Колоса. Шахтер хоть проиграл мощной европейской команде, вышеп в полуфинал Лиги Европы, а твое Динамо продуло явному аутсайдеру первой шестерки - Колосу, да и заняло второе место лишь благодаря трусости Зари.
Ответить
+1
0
Joyce (Donetsk)
18.08.2020 в 01:17
А если серьезно, это руины не кротов, а всего нашего футбола: полное отсутствие конкуренции. Если обратить внимание на игру центральных защитников, то они фактически весь чемпионат отдыхают. И когда появляются черти типа Лукаку, ни Кривцов, ни Хочолава не способны ему противостоять. Сравните соперников Интера в Серии А, и соперников ШД в ЧУ. Поэтому нет смысла биться головой о стенку :)
Ответить
+2
0
Геродот (Винница)
18.08.2020 в 00:56
Счет позорный, сказать нечего. Я, болея за Шахтер, понимал, что проиграют, но чтобы так безвольно. Интер конечно имел изначально преимущество - у него довольно мощные игроки. Но все же думаю, тут есть немалая вина Каштру. Команда оказалась совершенно не готова к тотальному прессингу со стороны Интера, игроки совершенно растерялись, начались постоянные пасы назад и на вратаря. Я не помню игры Шахтера, чтобы так много играл с мячом Пятов. А когда Шахтер выходил в атаку, она была беззубая. Было очень много мелких передач, причем поперечных, игроки Интера успевали вернуться назад. Впереди ничего не получалось. За всю игру - 1 удар в створ ворот при 9 у Интера, из которых 5 залетело. Нет атаки - надо трудится в обороне, а ее у Шахтера как не было, так и нет. Разгром начался с Пятова, который уже не первый раз продемонстрировал свой главный недостаток - он всегда лажается в ответственных матчах. Выбил мяч прямо на игрока Интера, а далее по сценарию - облажался Кривцов, который при подаче справа, почему-то оказался не перед , за игроком Интера. Получили банку. А во втором тайме свои же защитники команду и доконали. Проспал своего игрока Матвиенко - второй гол. Далее начудил Степаненко, а дело довершил Коноплянка, привезший очередной гол себе. О Хочолаве и писать не хочется, как увидел его в составе, сразу понял, что проиграют. В общем невесело закончили евросезон, такую оплеуху получили. Поражение в общем-то закономерное. Причины лежат на поверхности. Главная - низкий уровень чемпионата. Команда за пять туров до конца чемпионата становится, не напрягаясь, чемпионом, все четыре раза обыгрывает своего главного конкурента Динамо. Где оттачивать мастерство? И просвета не видно, ведь в вышку опять вышли три села. Нужно реально укреплять защиту, искать крепкого центрального защитника, иначе и далее будем по столько как сегодня отгребать. Нужно избавляться от балласта вроде Конопы. Ну и надо омолаживать команду, Марлос уже два тайма не тянет, Тайсон и Мораес - тоже старички. А ведь в пятницу стартует Шахтер в чемпионате. Хотелось бы, чтобы в этом чемпионате хоть кто-то хорошо встряхнул Шахтер, чтобы появилась интрига в борьбе за золото.
Ответить
+1
0
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:48
Так, народ, хватит сраться, начинается новый сезон и новые еврокубки!!!И нужно болеть не за "Шахтёр" или "Динамо", а за НАШИ команды! Все набранные баллы идут в копилку УКРАИНЕ!!!Мы не Англия, где болельщики из разных клубов в одном городе, болеют друг против друга.Пожелаем НАШИМ командам нормальной жеребьёвки, адекватного судейства и просто удачи!!!
Ответить
+4
-1
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:50
Да, нашим колхозникам надо вместе держаться.
Ответить
+1
0
Русланбай (Рівне)
18.08.2020 в 00:55
Та немає в нас футболу. Був штучний олігархічний до війни , зараз і того немає. Один шахтролб це ще не весь футбол. Які там бали набирати Зараз всі наші фк в перши х же раундах повилітають тай все.
Ответить
+1
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
18.08.2020 в 00:45
Это просто праздник какой-то... Не знаю, как я не уснул при таком футболе большую часть матча, но концовка порадовала, конечно.
Ответить
+1
-3
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:48
Вы случайно страной проживания не ошиблись?
Ответить
+1
-3
Alex Sunchez
18.08.2020 в 00:53
представьте как это смотреть фанатам интера? и это каждый матч такой
Ответить
+1
-1
Damien (Kyiv)
18.08.2020 в 00:44
Пятова на пенсию, не выручил там, где и мог бы. Это не считая первого гола, который успешно организовал
Ответить
0
0
Paha (Киев)
18.08.2020 в 00:43
Ну без всяких, как болельщик Динамо, не желал такого позора Шахтёру. Даже наоборот. Вышли б финал, я б особо не расстроился
Ответить
+1
-1
Paha (Киев)
18.08.2020 в 00:39
Даже как то и жаль. Думал хоть гол забьют...
Ответить
0
-1
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:45
Надо было почаще бить из-за штрафной, не бояться, глядишь какой-нибудь шальной рикошетик, чья-нибудь ж..па или рука, или порыв ветра... и мяч бы затрепыхался за Хандановичем.
Ответить
0
0
Paha (Киев)
18.08.2020 в 00:48
Да слабенько кроты сыграли. Ожидал намного лучше.
+1
-1
Joyce (Donetsk)
18.08.2020 в 00:50
Я тоже ничего не понял. Не исключено, что Лукаку испугались. И такое случается :)
Ответить
0
-1
Paha (Киев)
18.08.2020 в 00:54
Привет болельщику Шахтера))) сочувствую....может испугались....ну не настолько блин....
0
0
Joyce (Donetsk)
18.08.2020 в 00:38
Отличный мастер-класс от Интера по тактике для Каштру и ШД в целом. Нет смысла с ума сходить. С другой стороны, если раздавать мячи направо и налево, как это делает Пятов, никакой мастер-класс не поможет. Оборона ни к черту, и все это знают, но, вероятно, так и должно быть... В любом случае, спасибо ШД за сезон в целом. Учиться, учиться и еще раз учиться. Нет повода падать духом :)
Ответить
+3
-1
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:40
Вот это правильно! Вот это по нашему!
Ответить
+3
-1
Фанат АПЛ
18.08.2020 в 00:38
5 гол показательный. Это не защитники,это недоразумение...В финале Севилья покажет как надо играть,а Шахтёр не готовы ни морально,ни физически к топам.
Ответить
+2
0
Joyce (Donetsk)
18.08.2020 в 00:52
Кстати, интересно будет сравнить игру Севильи против Интера с игрой ШД.
Ответить
0
0
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:35
Да и так выше крыши. Спасибо Шахтёр! Удачи тебе в следующем сезоне!
Ответить
+3
-2
megrivan (Курячі Лози)
18.08.2020 в 00:35
Кончайте ныть! Впереди матчи с Минаем, Ингульцом, Мариуполем. Месть будет страшна!
Ответить
+5
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:37
Не факт, до речі, що Минай вони обіграють так легко, як здається. Якщо обіграють взагалі. Кобін на конспектах Наґельсманна натасканий вже добряче, шишок з Динамо понабивав уже парочку, тому може і понагліти проти кротів. Тут буде нелегко. Інгулець і Арєндуполь (плюс Десна, до речі) - да, easy peasy, як то кажуть в Анґлії, а от минайці пободаються з кротами, я це ґарантую.
Ответить
0
-2
Русланбай (Рівне)
18.08.2020 в 00:34
Саме страшніше те , що от ця команда на дві голови вища за всіх в УПЛ...
Ответить
+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:38
Ну а что, если Шахтер дно, то кто тогда остальные?
Ответить
+4
-1
Joyce (Donetsk)
18.08.2020 в 00:40
Таковы реалии.
Ответить
+3
-1
Дід-Папай (Fastiv)
18.08.2020 в 00:29
Більше всього бісило і злило навіть не дерев'яний захист рівня УПЛ, а боягузтво в атаці, жодної обводки !!! Жодної... Тільки пас на вільного гравця да і той не завжди точний. Техніка ніби і є у бразил, але ніякої підтримки позаду. Ні хто не може, чи не хоче взяти гру на себе.
Ответить
+4
0
Alex Sunchez
18.08.2020 в 00:36
Интер железобетонно в обороне играл, с сдвоенными флангами, все зонны грамотно крыл, особенно центр, у каждого игрока подстраховка. Да и фактура всех игроков под стать гренадерам. Кстате аналогично Лион отмудохал по этой тактике МС в ЛЧ и в том же стиле. Будет очень интересно посмотреть суперкубок Интер-Бавария.
Ответить
+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.08.2020 в 00:27
Зовсiм не сумно...Так i думав що буде приблизно
Ответить
+2
0
Karamba911 (Львів)
18.08.2020 в 00:27
Хотів би подякувати Шахтарю, за цей євросезон, за емоції! Шахтар грав дійсно з сильним колективом з мудрим тренером. Не можна звинувачувати тільки захист!, без нападу матч не виграєш(хіба випадково).Інтер впрано скористався помилками суперника! Можливо звернули увагу, як пресингували наших захисників міланці, і як пресенгували наші "гуру" атаки!!!
Ответить
+5
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 00:25
Они же великий Базель прошли,и уже думали с кем за Суперкубок будут играть)))
Ответить
+3
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.08.2020 в 00:25
Лучше проиграть в полуфинале 5:0, чем туда вообще не попасть...
Ответить
+13
-1
avatar
scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:32
Ответить
+3
-1
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:34
тут не поспоришь..
Ответить
+3
-1
Alexs22 (Киев)
18.08.2020 в 00:40
Слабое утешение. Очки в копилку хорошо, но такой дыр дыр в очередной раз....
Ответить
0
0
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:49
Не боись, одно очко получили даже за "Интер"!
+2
-1
Alex Sunchez
18.08.2020 в 00:25
Теперь я абсолютно понял почему Каштру не выпускает Коноплянку в евро матчах), Жека что то говорил про Мариуполь, пора уже, пора, и с собой забрать Хочалаву на пару, Бондарь ничем не хуже Хочалавы, Тайсон и Марлос старички нужно искать замену, молодняк не тянет, Степа и Пятов годик два и тоже уже пора на пенсию, замены правда не видать. Ну и столпа реально Шахте не хватает чтобы при такой игре тупо грузить штрафную, хотя там Годин и компания но лучше чем просто мяч катать поперек поля.
Ответить
+4
0
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:26
Пятова уже пора
Ответить
+1
0
Alex Sunchez
18.08.2020 в 00:30
Ну Ляпов не спроста так свое имя заслужил, он отличный вротарь но куда же без привозов? иногда фантастические сейвы делает а ингода как в этом матче, а так Трубин даже пока не уровень Пятова, еще очень сырой. Замены нет.
+3
0
Joyce (Donetsk)
18.08.2020 в 00:47
Насколько я понимаю, руководство ШД не ставит своей целью выиграть еврокубок. Иначе давно бы решили вопрос центральных защитников. Да и Андрюха с каждым годом чудит все больше и больше. Короче, имеем то, что имеем. И на этом спасибо :)
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
18.08.2020 в 00:24
В Інтера залізобетонна оборона і як не старались наші ямайці...ніяк
Ответить
+2
0
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:25
Недолго старались, потом поняли что это тяжело и решили просто посмотреть как оно играть
Ответить
+1
0
avatar
Байкал (Lviv)
18.08.2020 в 00:23
Попросіть Хочолаву здати нормативи бігу 30 метрів хоча з U19. Бо коли він біг з Лукаку,то таке враження,що біг це не його
Ответить
+4
0
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:39
Хочолаву треба попросити пройти тест на футболіста в принципі. Позорне борзе привозне гавно, яке багато ляпає язиком об асфальт, але користи з нього нуль. Я ж казав, що Шахтар може виграти, якщо ці двоє дровиняк у центрі захисту не наплужать. Але вони таки наплужили, що передбачувано.
Ответить
+3
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
18.08.2020 в 00:20
Ну что же...Аргентина - Ямайка...
Ответить
+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
18.08.2020 в 00:19
Ну для чого щось тут говорити, обговорювати, попалася нормальна європейська команда і большой шахтьор показав свій рівень футболу, який годиться хіба що в чемпіонаті Білорусі.
Ответить
+6
-5
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:22
Они перестали играть, так как решили протестовать с белорусами
Ответить
+1
0
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:38
Вот "Десне" попадётся нормальная Европейская команда и посмотрим как ты тогда заговоришь).
Ответить
+1
0
Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 00:19
Где все эксперды которые пели какой шахтёр крутой,и Интер им не помеха?
Ответить
+6
-1
Дід-Папай (Fastiv)
18.08.2020 в 00:14
Мдаа... Відверто кажучи, як не сумно, але гру запороли українці, прізвища називати немає сенсу, всі все бачили. Ну не рівня вони і близько навідь до тих бразилців що грають за шахту.
Ответить
+7
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2020 в 00:15
є сенс. Стєпашка, схоже, вже відчув себе зіркою на рівні Канаваро 14 років тому
Ответить
+3
-1
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 00:21
А бразили сьогодні, виходить, просто космос? Якщо Нема півзахисту, то захист не врятує.
Ответить
+4
-1
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:44
По поводу " Ювентуса" ты меня поправил на 1-4, 0-5 было проиграно в сентябре 2002. Что было, то было...
0
0
Одинзавсех (Харьков)
18.08.2020 в 00:14
Поддерживаю всех участников форума, которые выражают благодарность Шахтеру за Евросезон, за Евровесну, за полуфинал, за рейтинговые баллы в копилку Украины. Немного об игре. Пятов - вратарь от природы очень одаренный вратарским талантом. Но невооруженным взглядом видно отсутствие серьезной вратарской школы. С самого начала своей карьеры в Шахтере прекрасно играл на линии, но на выходах... Игра в Донецке против Барселоны. Шахтер ведет 1-0, прострел с угла поля, Пятов ловит мяч и ... выпускает на ногу Месси. Мадрид, игра против Реала, навес на ворота Шахтера, Пятов ловит мяч и ..выпускает на ногу игрока Реала. Угловые в сторону Шахтера: пропускаем от всех серьезных команд: Барселона, Арсенал, Ювентус, МанСити, Динамо Киев ...., потому, что Пятов не играет на выходах. Ну а пасы соперникам - это классика жанра. В Украине осталась на сегодня одна вратарская школа - это Киевское Динамо. Последние 3 десятилетия: Шовковский, Кернозенко, Худжамов, Бойко, Бущан (может кого-то забыл). Школа Шахтера: Юрий Коротких, Юрий Дегтярев, династия Чановых, Елинскас, .. закончилась на Дмитрии Шуткове. По тактике, Каштру, увы, проиграл Конте. Начали осторожно, но вернее - боязливо. Нужно было играть агрессивно, это полуфинал, терять нечего. В начале Хачолава справлялся с Лукаку, но нашлись другие. Хачолава устал и монстр (я с уважением к Лукаку) проявил себя, как и ожидалось. Но разочарования лично у меня нет. Я перед второй игрой с Вольсбургом писал, что Шахтер дойдет до полуфинала. Дальше я не обещал. Еще раз, спасибо Шахтеру за этот сезон.
Ответить
+18
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 00:17
Неужели нашёлся адекватный комментарий среди тонны мусора и грязи?я с тобой полностью согласен.
Ответить
+7
-2
Alexs22 (Киев)
18.08.2020 в 00:26
Да их полно. Всех убил дыр дыр и отсутствие игры.
0
-1
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:20
Спасибо за аналитику. По полочкам, без крика, по результатам.
Ответить
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
18.08.2020 в 00:23
Пятова вже давно пора списати, якщо говорити серйозно, я вже більше двох років пишу. Але є одне але, в бальшом шахтьоре хай він грає ще 10 років,(більше буде шахтьор Київ пропускати), головне щоб його ноги в збірній Україні не було, ( бо не виграєм і того що вигравали).
Ответить
+3
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
18.08.2020 в 00:13
Я останньому турі Серіі А Інтер саме так, вчисту переграв Аталанту( 98 голів в чемпі). Інтер Конте - це залізобетонна стіна. Думаю у Севільї також шансів майже нема. За Лукаку віддали 80млн. Зараз він коштує мінімум 180млн.
Ответить
+9
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:13
Вот просто накипело..болел за шахтер в еврокубках всегда..ходил на стадион..после матча с Аталантой сказал, что на стадион больше не пойду шахтер поддерживать...но вот после сегодняшнего позора..это просто ппц..нет слов и все..такой безвольной и ужасной игры в исполнении шахтера, я не видел никогда за все время..это не просто команда без яиц, это просто импотентная игра..наверно Десна меньше бы пропустила, и забила бы еще..Интер ничего не показал интересного вообще...как можно было так просрать??? больше за шахтер я болеть не собираюсь..возможно даже буду болеть за динамо, которое раньше ненавидел, но в еврокубках все равно за них болел..теперь буду за них болеть в чемпионате..надеюсь Луческу сделает из них нормальную команду..а шахтер без Луческу это ппц..минусуйте, сколько хотите..но это уже просто финиш..П.С. Пятов и Степаненко на пенсию без вариантов..спасибо им за прошлое...но им пора прекращать с футболом...Коноплянке спасибо за сборную в прошлом..но ему в компанию с Пятовым и Степаненко..ну или в условную Волынь..Полное разочарование и опустошение...(((
Ответить
+4
-3
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:16
Не переживай ты так , мы теперь в Киеве будем на Шахтер ходить))
Ответить
+3
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
18.08.2020 в 00:17
дети шлюх даунецких перебрались в Киев??
+2
-8
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:19
поддержите их..а я подожду Металлиста возрождения..и надеюсь, что Динамо при Луческу дадут шахте люлей..без Луческу шахтер на себя не похож..жаль..
+1
0
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:21
Тебя дауна шлюховатого буду водить на олимпийский
+1
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 00:27
ахаха...туши пердак
0
-1
Technical
18.08.2020 в 00:17
Олександрія би так не влетіла Інтеру, це точно.
Ответить
+2
-2
Одинзавсех (Харьков)
18.08.2020 в 00:19
Понимаю Ваше негодование, даже поддерживаю. Но при Луческу: Барселона - Шахтер 6-1, Арсенал - Шахтер 6-1, Бавария - Шахтер - 7-0. Можно еще вспомнить. Это наш уровень. Нужно благодарить, что дошли до полуфинала и заработали очки Украине.
Ответить
+7
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:26
при Луческу эти 6-1 и 7-0 не были такими безвольными..Шахтер пытался до последнего забивать..и команды играли не так..сегодня Интер ничего не показал..полностью провал Шахтера..
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:19
Ну прям крик души от тебя. Ну не болей больше за Шахтер, никто не заставляет. Провалились сегодня, да сплоховали. Но до 1/2 как-то же дошли. И ты небось прыгал от радости, когда проходили в следующие раунды, а тут прям как девочка обиделся. Не плакай, всё будет гуд!
Ответить
+2
-3
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:21
да хоть бы 8-0 просрали бы, но если бы при этом боролись до последнего..а тут белый флаг выкинули и ноги расставили..вот в чем дело..так хреново они никогда не играли
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:26
Ой, да ладно, никогда. Если у ШД игра не ладится, то они играют про принципу "сгорел сарай, гори и хата". Всегда так было - если свою волну не поймают, то будет как сейчас, как с Баварией, Арсеналом, Ман С. Видели и не раз.
+3
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:31
одно дело, если бы интер показал что-то сегодня, а так бревна, бегающие по полю 5 мячей отгрузили..просто из ничего..если бы шахтер играл в свою игру, а не пасовался у своих ворот, то они б выиграли у такого интера сто процентов..что сегодня было, хз..
0
-1
аалекс ( Крым)
18.08.2020 в 00:37
Интер показал сегодня, как нужно выходить в финал. А выиграть Шахтер у Интера мог только в групповом этапе, при поддержке болельщиков и итальянцам уже не нужны были очки. Но это не точно.
+1
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:44
просто мне игра шахтера сегодня напомнила мне тот момент, когда ребенка первый раз привел на секцию в футбол..и мысль у него была одна..а что тут делать надо?
0
0
Joyce (Donetsk)
18.08.2020 в 01:28
Про хату и сарай хорошо сказал :)
0
0
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:13
Психологически проиграли в начале игры, чего я и боялся. Отдали нити игры Интеру и всё, пиз@ец...
Ответить
+3
0
Демьян (Днепр)
18.08.2020 в 00:13
При наличии грамотно поставленного автобуса, бразилы Шахтера просто ноль,за наших вообще молчу. Коноплянка уровень пердив, Пятову пора заканчивать,как не прискорбно. Матвиенко ,три рубля,а не 30 лямов.
Ответить
+7
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:14
и каштру поменять на михайличенко - вот будет разрыв шаблонов!)))
Ответить
+5
-2
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:19
На Блохина!
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2020 в 00:13
не понимаю радости радующихся. Кроты есть кроты (палкин, ахметка и т.д.), но в последние годы они тянут весь клубный украинский футбол. если вам нравится быть как Словакия - пжлст, радуйтесь
Ответить
+5
-7
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:53
А що заважає хотіти бути вищими в кофах і при цьому ненавидіти кротів? Я не розумію лоґіки.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2020 в 00:56
тому що наразі кроти це і є високі коефи. "Логіка" пишеться через м*яку Г
0
-2
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:12
А кто из наших клубов против сильных команд при двух пропущенных продолжает играть?
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:13
после двух пропущенных принято перезванивать!)))
Ответить
+3
-1
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:18
Они вообще в не сети были)))
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
18.08.2020 в 00:12
ЗаЛЯПали репутацию! Пятов, Матвиенко, Степаненко, Коноплянка, Хочолава были неподражаемы, Марлос с начала игры раз за разом не мог остановить мяч в простой ситуации, Тайсона оттирали от мяча как промокашку, Соломон вышел и... растворился. Полный аут.
Ответить
+8
0
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:18
Когда Тайсона беспардонно и жёстко оттёрли возле бровки уже на пятой минуте матча, я горько усмехнулся и всё понял, первая лига играет с высшей.
Ответить
+5
0
Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 00:10
А как пели,а как лизали..)))
Ответить
+7
-5
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:23
Лучше проиграть 5-0 "Интеру" в полуфинале, чем сыграть в ничью с " Лугано" и вылететь из группы.Посмеемся вместе?)
Ответить
+4
0
Гаринча (Киев)
18.08.2020 в 00:09
Какбы все предсказуемо. Первая обученная команда на пути и фиаско... Ждем мнение Сабо и Грачева.
Ответить
+4
-1
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:09
))))))
Ответить
+2
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 00:09
А эти блаженные уже думали про финал)))...ахахаха
Ответить
+7
-7
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:10
Меняй свою вывеску на 5-0
Ответить
+3
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 00:11
Зачем,мне эта больше нравиться))
+3
0
Salming (Полтава)
18.08.2020 в 00:13
Лучше через запятую. Оба результата достойны истории.
+1
-1
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:24
Сс..ка, этому майамцу в этом году прёт безбожно... Реал чемпион, Интер в финале ЛЕ, Динамо на втором месте ЧУ...
0
0
Говард (землянин)
18.08.2020 в 00:09
Расплата за трусость.
Ответить
+3
0
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:09
Надо расти и психологически и физически, чтобы играть с такими соперниками!
Ответить
+1
0
Comment06 (Украина)
18.08.2020 в 00:07
Пришел час "икс"- и карета превратилась в тыкву! Сбылись самые ужасные предчувствия- вышли на подгибающихся ногах в мокрых памперсах, начудили все украинцы, начиная со "стабильного" Пятова, абсолютно безвольно сыграли все "кудесники" мяча! Как результат- все голы пропущены после чудовищных своих ошибок. Силу Интера трудно оценить на фоне безликой игры Шахтера. Надо ли было выходить в полуфинал, чтобы так обо..аться? Наверное, надо. Если не учитывать последний матч, Шахтер провел отличный евросезон, существенно укрепил свои клубные и украинские позиции в европейских коэффициентах. Но как забыть этот позорный матч???
Ответить
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2020 в 00:09
дюдя, не знаю как давно ты смотришь футбол, но выходить в полуфинал надо было, чтобы Украина и дальше имела норм представительство в еврокубках
Ответить
+2
-3
Salming (Полтава)
18.08.2020 в 00:11
А его и не надо забывать. На лбу у палкина и пенисова увековечить.
Ответить
+3
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
18.08.2020 в 00:07
Такое впечатление, что прессинг на чужой половине от Интера просто застал врасплох ШД. Сразу наши игроки как-то стушевались и поникли. Один в один боялись обыгрывать, а если и были робкие попытки обыграть, то крайне неудачные. Да и распасовка не получалась. Крайне неудачный матч и для игроков и для тренера. Просто провальный матч. Один удар головой Мораеса в створ ворот. И всё. Полный провал. Жаль, конечно. Не заслужили в целом за турнир такого поражения, но в данном матче такое поражение при такой игре ШД, к сожалению, справедливо
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:11
т.е. они никогда не видели игру интера и не готовились?))))))
Ответить
+1
-2
Alexs22 (Киев)
18.08.2020 в 00:18
Готовились, но есперды все испортили. Одной левой проведя Шахтер в финал. Вот и расслабили булки. Експерды они такие. Все знают и умеют. Сцука, я хоть и болею за Динамо, но злорадствовать нет желания. Неужели нельзя было играть в свой футбол? Почему опять дыр дыр? Где хоть какое движение вперед? Противно смотреть было
+4
0
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 00:25
Та нема у них своєї гри. Сильний суперник не дає їм грати так, як вони звикли. Ось і все. А іншої тактики, щоб змінити її по ходу гри, немає.
0
0
DK с 6 лет (Киев)
18.08.2020 в 00:26
Заслуженное поражение. А смотреть было противно.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2020 в 00:07
Пропоную заголовок замінити на Опущєнниє...
Ответить
+4
-4
alex.belogubko (одесса)
18.08.2020 в 00:06
наши эксперты перехвалили ШД вместе с Палкиным --это позор это вторая Барса только разница в счёте --Суркисы довольны а Каштру второй Фонсека
Ответить
+3
-2
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:07
Суркисы очень довольны )))
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2020 в 00:06
срака. имхо было заметно что кротами (в первую очередь с Каштру) злую шутку сыграли предыдущие выносы соперников. типо, там недоиграли, тут недобежали, ну и ничо - все равно свое закатим. ничто не мешало вермишели добиться желаемого - быстрого гола, а дальше они меняли свою тактику как хотели - от "автобуса" до высокого прессинга. Хочется верить, что кроты от порки в ЛЧ злее будут
Ответить
+5
-1
Salming (Полтава)
18.08.2020 в 00:09
Но, надо признать, порка знатная, показательная!
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2020 в 00:10
порка если не сказать побиття
+1
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 00:06
А сколько гонору было)))..ахаха
Ответить
+5
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2020 в 00:07
Не гонору а понтів...
Ответить
+4
-2
Po4eson (Одесса)
18.08.2020 в 00:05
Перед матчем Шахтёру нужно было скаутов заслать с штангенциркулями и фотоаппаратами в раздевалки Баварии (хотя там скорее всего какая-то западнонемецкая схема), особенно Лиона, а также Лейпцига. Чтоб сфотали как говориться наглядно, и дали на сравнение игрокам Шахтёра. Как можно с полными штанами выходить на такой матч? И Каштру - красава. 2 замены, причём одна из них ни о чём. Вот когда игроки Шахты отрастят себе что-то, тогда и будет толк
Ответить
+2
-3
avatar
Ігор Холост (Львов)
18.08.2020 в 00:05
Тайсон і Марлос в старті це помилка
Ответить
+2
0
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:07
Всех лидеров пора менять
Ответить
+3
0
F@ust (Прага)
18.08.2020 в 00:05
Интер, даже не на пике формы, а на рабочем статусе обыграть нереально. Когда украинцы обыгрывали Италию? Рома, на тот момент, убитая в никуда. Наполи с Днепром, где судья не свистнул явный офсайд в первом матче. А так все просер. Увы и ах. И на уровне сборной, и на уровне клубов. Поэтому ожидать ничего было не нужно, примите и утритесь.
Ответить
+6
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
18.08.2020 в 00:31
Маркевич с Металистом постоянно макаронников натягивал.
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
18.08.2020 в 00:04
Так, я з прогнозом помилився. Мабуть, Шд, ще не відновився після гри з Базелем . Тут наклалося цілий ряд проблем: і вибір тактики і невдала гра воротаря і відсутність контратак і відсутність проходів по флангах і дальні удари - де?
Ответить
+1
-2
Technical
18.08.2020 в 00:05
З Базелем була прогулянка, та і часу було повно для відновлення
Ответить
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
18.08.2020 в 00:04
даунецкую помойку вынесли...с чем всех и поздравляю
Ответить
+10
-7
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:05
Навзаєм!)
Ответить
+5
-4
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 00:05
даунецкая помойка не могла-бы пройти в полуфинал ЛЕ, а вот днонамовская помойка...
Ответить
+5
-8
avatar
IM-RM-DK (Miami)
18.08.2020 в 00:07
INTER INTER INTER INTER
+3
-7
DK с 6 лет (Киев)
18.08.2020 в 00:09
DMiami - большой знаток футбола)))
Ответить
+4
-1
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:11
Забей, там малолетка глорихантер, когда мамка рожала был за интер, пока вылез стал болеть за реал, ну а при перерезании пуповины он уже был за дк. Такая шлюховатая натура получилась
+3
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
18.08.2020 в 00:14
не нойте ,выпердыши проституток даунецких
+2
-5
avatar
IM-RM-DK (Miami)
18.08.2020 в 00:15
весь ваш род от конченных шлюх происходит
+2
-5
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:17
Иди давай шлюхуй по койкам, сын шалавы и бастарда )
+3
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 00:04
Не смотря на бездарный матч, спасибо Шахтёру за сезон и за эмоции, никто и не ожидал, что мы заберёмся так далеко в еврокубках, я знал, что врядли пройдём Интер, но не так же сливатся.Надеюсь у Каштру есть мозги и он купит защитника. Всех болельщиков Шахтёра с успешным сезоном, скоро начнётся новый!
Ответить
+6
-4
avatar
scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:09
То что нужен хороший защитник это точно. Хочолава это цирк, Коля на центрального плохо тянет. Может из Бондаря в перспективе что-нибудь получится.
Ответить
+4
0
DK с 6 лет (Киев)
18.08.2020 в 00:04
Ну если это Шахтёр, что там делать остальным?
Ответить
+5
-3
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:05
Остальные не выйдут с группы с Мальмё Лугано и Копенгагеном
Ответить
+4
-2
DK с 6 лет (Киев)
18.08.2020 в 00:11
Это точно(
+3
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
18.08.2020 в 00:04
AMALA PAZZA AMALA......порвали как тузик грелку
Ответить
+5
-3
avatar
Инспектор ( )
18.08.2020 в 00:03
Хорошо что заснул
Ответить
+4
-1
avatar
hoy (Київ)
18.08.2020 в 00:03
Интер выиграл,но кубок выиграет всё равно Севилья
Ответить
+2
-4
avatar
v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 00:03
Интер сильнее, все согласны, но какого после пропущеного второго, все всё кинули и смотреть начали футбол, а не играть
Ответить
+5
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:03
Як то кажуть, "я никогда не устану повторять" :) Ржаве гавно, до побачення. Який я радий, що ця колорадська помойка всосала.
Ответить
+9
-8
schabay (Краснодон)
18.08.2020 в 00:08
Это ты про УКРАИНСКИЙ клуб? - тоесть про Украину?В Чернигове все ватники?
Ответить
+4
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:08
это юный га*внор - оно ещё растёт))
+3
-6
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:09
Фанат Ман Сіті ніколи не буде вболівати за МЮ в еврокубках. Цей клуб представляє Анґлію, але не є її втіленням. Попустіться, донєцкіє, ви не втілення України навіть всередині України, а радше з точністю до навпаки.
+7
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
18.08.2020 в 00:29
Де ти побачив український клуб, а за Україну -так. Це в Краснодоні всі ватники.
+1
0
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:12
Ждём великое Динамо .
Ответить
+3
-5
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:13
Я не фанат Днонами, ти не туда воюєш.
+3
-1
аалекс ( Крым)
18.08.2020 в 00:19
Судя по комментам - ты вообще не фанат футбола, а так, человеконенавистник.
+1
-4
Technical
18.08.2020 в 00:02
Подарували таку надію, заставили говорити про себе, як про євро-топа - і так голосно ОБІСРАЛИСЯ.2020, нічого дивного, цей рік "насміхається" над людьми
Ответить
+7
0
avatar
hoy (Київ)
18.08.2020 в 00:02
Коноплянку надо было выпускать раньше так бы Шахтёр выиграл
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:07
до матча... в кафе)))
Ответить
+3
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:10
Тоді би його перейменували з Конобанки на Коноставку.
Ответить
0
0
маматрахер228 (Киевская область, Ки)
18.08.2020 в 00:01
очередняры!!! Динамо бы на изи выиграло!!
Ответить
+1
-5
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.08.2020 в 00:02
Диномо с проглотом принимает от Лугано. До полуфинала Лиги Европы как до Марса)))
Ответить
+8
-6
маматрахер228 (Киев)
18.08.2020 в 00:03
твое мнение тут ни к чему, мальчик!
+5
-4
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:10
Пускай " Динамо" скажет спасибо Скрипнику, а то играло бы "Динамо" в Лиге Европы!!!Лицо Михайличенко лихорадочно смотрящего на часы во время последнего тура у меня до сих пор перед глазами...
+2
-3
Po4eson (Одесса)
18.08.2020 в 00:10
Ник - улёт. Там другой перевод с английского
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
18.08.2020 в 00:01
Какой в Украине чемпионат, такой и чемпион. А что мы хотим. В высшей лиге кроме Коваливки добавилось еще три села. А в больших городах Одессе и Харькове футбола, считай, нет. Не может Шахтер через такой чемпионат быть готовым играть с чемпионами и призерами Топ 5 чемпионатов. За сезон - спасибо, тем не менее.
Ответить
+8
-3
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:02
Кто виноват что вы в мегаполисах не можете создать команды боеспособные? Или если областной центр , то это априори топ клуб ?
Ответить
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.08.2020 в 00:04
Прийдет Ингулец и подтянется уровень чемпионата !!!
+4
-2
metall5291 (Kharkiv)
18.08.2020 в 00:20
Извини, друг, но я не могу пока создать боеспособную команду. Собираю деньги на новый забор вокруг дома. Может быть потом..... Остальным умникам - тоже привет.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:21
Собираю деньги на новый забор вокруг дома. (с) - займи у лукаки баксов 800)))
+1
0
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
18.08.2020 в 00:04
А хто мішає Харкову, Одесі, Луцьку пробитися в УПЛ? якщо село пробилося одне з другим,- значить на те заслужили. І ніхто не винен що у "городских" яйця квадратні.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:07
а хто тобi "мішає" вивчити укр. мову?
+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2020 в 00:06
Подякуй своєму курченку та сцикуну Ярославському, що просрали металіст.
Ответить
+4
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
18.08.2020 в 00:33
Я давно пишу, що бальшой бразильський шахтьор повинен грати в Бразилії, в українському чемпіонаті йому нічого робити.
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
18.08.2020 в 00:45
А какие у вас проблемы с национальностью? У Интера в старте вышло 4 итальянца, у шахтера 6, два натурализированых. Какие проблемы с составом? Мало того у мю выходит 5 англичан, а у Севильи 4 испанца. Шо вы несёте уважаемый
0
0
Tenma7 (Чернигов)
18.08.2020 в 00:47
У шахтера выходит вся защита украинская, которая привозит, потом ещё коноплянка выходит.... Та пусть у них хоть 10 Бразил бегает, если свои идиоты
0
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.08.2020 в 00:01
Шахта Чемпион. А остальное не важно
Ответить
+5
-9
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2020 в 00:09
По відсмоктуванню
Ответить
+3
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
18.08.2020 в 00:34
До жо.....пи нам такий чемпіон.
Ответить
0
0
Джмиль (Запорожье)
18.08.2020 в 00:00
А в целом спасибо Шахтеру за сезон. Остальным украинским командам до этого уровня еще бежать и бежать. Кто будет зарабатывать очки в таблицу коэффициентов? Где Динамо? Где Заря? Где остальные? КОГДА???
Ответить
+6
-5
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:08
Где " Динамо" лучше спросить Суркиса. А "Заря" в группе по любому даст бой!Хочется верить, что "Десна" не подкачает!
Ответить
+3
0
Algrab (Костопiль)
18.08.2020 в 00:00
Що тут сказати...Розірвали, плюс гравці Шахтаря всю гру пішки проходили. Прогнозована перемога Інтера, неочікуваний рахунок...
Ответить
+7
0
Shadow (Киев)
18.08.2020 в 00:00
Ключевой момент - Мораес нн забил головой при счете 0-1. Дальше второй пропустили и посыпались. Не и странный момент был в штрафной Интера. Когда защитник выбивал мяч и попал в руку своему. Разве там не пеналь? Но вообще думаю у Шахтера было мало шансов пройти.
Ответить
+5
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2020 в 00:04
Ага типа судья слмалал ігру: 6 і 8 голи забівалісь із внє ігри.
Ответить
+3
-2
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:26
Ето проіскі всєм ізвєстного клуба! (с)
0
0
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 00:04
Який пеналь, захисник навіть не бачив м'яча, тут дійсно м'яч просто влучив в руку.
Ответить
0
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.08.2020 в 00:06
А в правилах такого нет, рука в неестественном положении. Мог и поставить. Но это неважно, ШД не наиграл на пеналь сегодня.
+4
-1
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 00:09
Там ще є нюанси, як то: відстань від гравця, що б'є, до гравця, в якого влучив м'яч; чи бачив захисник м'яч; і т.інше.
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2020 в 00:00
Згвалтування бомжів у неприродній спосіб...
Ответить
+7
-12
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 00:04
Нє, бомжі - це Металурґ Запоріжжя. Кроти - це тимчасові бомжі, а ці постійні)
Ответить
+1
-3
Джмиль (Запорожье)
18.08.2020 в 00:17
Насчет бомжей ты не прав! В Запорожье нормальный стадион. Не только Металлург играет,еще и Зарю приютили. Лучше на свою Десну посмотри. Вот кто настоящие бомжи! Не то что новый стадион построить - вы старый советский не можете отремонтировать, зрители толкались на одной трибуне... А еврокубки где будете играть? Что, в Чернигове никак? Ай-ай-ай! Не оскорбляй других и не выставляй на посмешище свой клуб! P.S. Надеюсь, что стадион в Чернигове будет. Ну не бомжевать же...
+1
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 00:07
Твою помойку ещё в группе Мальме ''згвалтувал''
Ответить
+4
-3
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:12
Ты так ненавидишь " Шахтёр", тогда скажи как бы сыграло с " Интером" твоё "Динамо"?( Помню от "Ювентуса" 5-0 улетали)
Ответить
+3
-2
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 00:28
1-4, а не 0-5
0
0
avatar
hoy (Київ)
17.08.2020 в 23:59
Усрались тактически
Ответить
+3
0
MaksDnepr (Днепр)
17.08.2020 в 23:59
Нужно ж хоть немного было понимать, как Интер будет играть. Посмотрели бы матч с атакующей Аталантой в последнем туре. А для себя в пример бы взяли Лейпциг, который прессинговал весь матч Атлетико.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:04
кем прессинговать?))))
Ответить
+4
-1
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
17.08.2020 в 23:59
Єєєєє, хтось там кричав що вже в фіналі..... попустили!!!! спустилися з небес??? ото-то. Трохи потрібно попроще, реально дивитися на речі і очінювати свої можливості.
Ответить
+2
-2
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 00:03
Та ні, вони вже в Баварії Суперкубок вигравали)))
Ответить
+1
-1
Vova Andrienko
17.08.2020 в 23:58
Очень печально сложился матч, такого я не ожидал в страшном сне, ну 2:0 ок, но не 5… в финале буду болеть за Интер! Это мощь! А то задолбала уже эта Севилья, а Шахтеру спасибо за евро очки, и за надежду на финал, я честно не ожидал что они даже до полуфинала дойдут, еще раз спасибо за евросезон!
Ответить
+9
0
Alex.696 (Немирів)
17.08.2020 в 23:58
Пречудова гра з боку шохтьора: аж один удар в рамку, та й то у другому таймі, в першому - теж раз, але мимо!!!
Ответить
+1
-2
alex.belogubko (одесса)
17.08.2020 в 23:58
И это лучшая команда Украины --все голы принесли наши игроки--Пятов- Матвиенко -Кривцов- С тепаненко--и Коноплянко --этот исторический позор войдёт в историю ШД и лично Палкину
Ответить
+5
-2
Джмиль (Запорожье)
18.08.2020 в 00:04
и в продолжение темы: Шахтер пропустил на 3 меньше, чем Барселона. Ура! Какая у нас крутая оборона! Даже не знаю - плакать или радоваться...
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
17.08.2020 в 23:58
Получили то что заслужили.Понапривозили в защите, практически ничего не вышло в атаке. И такое бывает. Поливать игроков и тренера по горячим следам не хочется, это сейчас сделают и без меня. В целом, то команде спасибо за сезон и проход в полуфинал ЛЕ - всё что можно сделали, очков в рейтинги для себя и страны добыли, равных обыграли. Команды класса Интера Шахтеру пока не по зубам, главное сделать правильные выводы и двигаться дальше.
Ответить
+6
-1
Wuddy (Київ)
17.08.2020 в 23:57
Как бы слепыши не пыжились, а при встрече с классной командой всегда получают с проглотом. Развалинами кротовника удовлетворен! В очередной раз )
Ответить
+6
-11
Bogdan36 (Kiev)
17.08.2020 в 23:59
Дружище, тебе напомнить "Лугано"?)Или может быть "Колос"?!Иди от радости Беляшей покушай, глядишь полегчает.
Ответить
+9
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2020 в 00:01
Ти пітарок назовись для початку місцем справжнього розташування копанки. А потім будеш юродствувати.
+2
-7
support (Kyiv)
18.08.2020 в 00:00
Привет тебе дауну от Мальмё , Копенгагена и Лугано ;)
Ответить
+6
-4
avatar
vasa pupkis (Киев)
17.08.2020 в 23:57
Клоуны и хейтеры. Вы можете утопится в своих соплях, но Шахтер на сегодня остается единственной командоу уровня Лиги Чемпионов. Можно проиграть Интеру. Можно разгромно проиграть Интеру. Но Интер 2я кманда Италии. Очень надеюсь что в этом сезоне появится Динамо, которое не будет проигрывать Лугано.
Ответить
+11
-6
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:01
Респект! Я тоже самое выше написал. Если бы не "Шахтер", куда бы мы улетели...
Ответить
+2
-3
Slawek1711 (Gdańsk)
18.08.2020 в 00:02
Да дело не в том,что проиграли Интеру!!! Дело в том,насколько безвольно проиграли !!! Если после матча с Базелем, все уже в финале были ,мол что нам Интер,то сегодня Шахтёр по игре был намного хуже того Базеля. Ни желания,ни характера,ни мысли никакой -просто перекатка мяча в центре поля. Все стоят,абсолютно все. В первом тайме ещё Мораеш пробовал пресинговать, да понял,что сам он ничего не сделает
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:03
против автобуса (тем более контевского) оочень сложно ВСЕМ играть
+1
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.08.2020 в 00:04
Ты посмотри на стиль Конте. Там и Ман Сити обосретя. И Барселона Гвардиолы в один горшок
+1
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
18.08.2020 в 00:22
Грають так, як дозволяє суперник. Базель дуже багато дозволяв.
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.08.2020 в 00:04
Никто не умаляет их заслуги. Сезон провели очень неплохо. Но старые болезни не лечатся. Разгром на ровном месте, при чем можно было бы понять, если бы они отыгрываться побежали, но нет, никто даже и не пытался отыгрываться. Некоторые вообще пропали во 2м тайме, а некоторые лучше бы и не появлялись(Женя).
Ответить
+6
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.08.2020 в 00:06
Все нормально. Все по делу. Никто ни куда не провал. Просто Шахта въехала в забор. Ничего страшного, делаем выводы и движемся дальше
+1
-3
Technical
18.08.2020 в 00:09
Просто вже задовбали ці регулярні вльоти Шахти топ клубам. Коли востаннє Шахтар обігрував топ клуб? Здається ще з Наполі у 2017
Ответить
+1
0
Джмиль (Запорожье)
17.08.2020 в 23:56
Этот Интер сегодня Шахтеру не обыграть. Оборона Интера понравилась еще в последнем матче чемпионата Италии против Аталанты, самой забивной команды Италии. А в нападении Интер ждал ошибок Шахтера. И дождался. После второго Шахтер почти стал. А жаль...
Ответить
+13
0
avatar
scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:01
Не почти, а просто стал. Видно было, что морально не готовы отыграть 2 мяча.
Ответить
+4
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.08.2020 в 23:56
Сезон удачный несмотря на счёт.но лучше играли в смелый футбол сегодня тогда хоть 8 :0 но приятно чем такой трусливый.жду щас шакалы повылазиют
Ответить
+3
-5
Wuddy (Київ)
17.08.2020 в 23:58
Ты первым из шакалов вылез )
Ответить
+2
-6
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 00:00
Сьогодні був "смєлий" футбол? Ти що, об скалу вдарився? А, ні, у вас же каміння з неба, а ти каску забув.
Ответить
+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.08.2020 в 00:02
Лучше бы играли в смелый*
Ответить
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:56
Деклассировали. По-моему тренер был перепуганным еще до игры. Это передалось игрокам... паника, медленность, без моментов, без ударов, без мысли, без шансов. Ну и Пятов со своим привозом заложил фундамент разгрома.
Ответить
+10
-2
Wuddy (Київ)
17.08.2020 в 23:55
КротикамНапихали в ротики!
Ответить
+8
-9
MaksDnepr (Днепр)
17.08.2020 в 23:55
Ужас. Весь матч Интер ведёт в счёте и весь матч прессингует. А Шахта не может выйти из этого прессинга. 3 фола за матч. Серьезно? Чем защита занималась? Должны были ноги ломать, но к воротам не подпускать соперника. Вообще ничего хорошего о Шахтера нельзя сказать.
Ответить
+6
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.08.2020 в 23:55
коли в обзорі матчу Шахтар - Базель я написав, що підземні програють інтеру з результатом 1:2. то отримав 2+ і 19-. Що ж, ті хто замінусував мене виявились праві.
Ответить
+9
-1
kapkan (Луганск)
17.08.2020 в 23:54
При ровном 1-ом тайме, Пятов наварил такое, что на голову не натянеш. И при 2-0 второй ветеран Степаненко привез!!! Ну а дальше Коноплянка подитожил. В итоге-3 года из 5 сами себе придумали!
Ответить
+7
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
17.08.2020 в 23:56
Тут главное "хорошо" начать(
Ответить
+5
0
kalan-86 (Анкара)
17.08.2020 в 23:54
Ну что же, будем болеть в финале за Севилью.
Ответить
+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:00
хотя должны были ей отомстить)))
Ответить
+2
-2
avatar
Ігор Холост (Львов)
18.08.2020 в 00:02
У Севільї тих кубків в каптьорці нема де складати,шпортаються за них.Нехай вже Інтер має..
Ответить
+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.08.2020 в 23:54
КАШТРУ ФИЗРУК .тактика возле своей штрафной пас на вратаря и обратно это тактика? Трусливый футбол + Выход Хочалавы это провал
Ответить
+9
-1
Лекарь (село Дарница)
18.08.2020 в 00:16
А я думал, что звание "физрук" это исключительно динамовское. Оказывается уже и Каштру - фузрук. Ну-ну
Ответить
+2
0
Bogdan36 (Kiev)
17.08.2020 в 23:53
Давайте просто поблагодарим "Шахтёр" за этот Евросезон, за полуфинал, за дополнительное очко в полуфинале и будем надеяться на лучшее.Результат конечно печальный, но вполне прогнозируемый.
Ответить
+12
-4
avatar
Кююмалайнен (Київ)
17.08.2020 в 23:53
Можно конечно обоср@ться, но не так же с головы до ног...
Ответить
+11
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
17.08.2020 в 23:53
Жаль. Увы - в матчах с топами начинают у Шахты дрожать колени. Надо что-то с этим делать. Так проваливаться все-таки нельзя
Ответить
+15
-2
absurdlight (Kiev)
17.08.2020 в 23:52
Даже я не желал такой счёт. Что ж, пора домой. :)
Ответить
+7
0
аалекс ( Крым)
17.08.2020 в 23:51
Ну что тут скажешь? Пока это наш потолок. Команде спасибо за хороший сезон, за исключением сегодняшнего матча. Всем хороших снов, наши победы впереди.
Ответить
+6
-5
Alex.696 (Немирів)
17.08.2020 в 23:51
А як же Суперкубок Баварія-шохтьор? Айяяяй, суворо наказати Інтер)))
Ответить
+6
-5
Horus (Днепропетровск)
17.08.2020 в 23:51
А Коно молодец: после выхода сразу начал пробивать себе дорогу с лавки Шахтера в состав Интера. И вообще хрен знает, чего хотел Каштру сегодня, не увидел. Он вообще меня усыпил еще до матча - видимо, и свою команду тоже. Его первая замена выглядела примерно так: "Опа, емае, уже 4:0? Вот это нефигово я заснул. Надо, наверн, поменять кого-нить". Жаль.
Ответить
+13
0
Slawek1711 (Gdańsk)
17.08.2020 в 23:56
Марлоса можно было на 55 где-то менять уже,где хвалёный Тете, зачем этого приблуду Коноплянку выпускать, вообще непонятные решения тренера. Владение мячем это еще не залог успеха, из этого что то создавать надо- а так за весь мотч полтора момента
Ответить
+6
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.08.2020 в 00:00
Ну вообще-то Соломон вышел раньше. Но да, согласен, тактика сегодня была только в 1м тайме. Впрочем с Ляповыми и Степаненками сегодня никакая тактика не помогла бы. Очень много индивидуалных ошибок. Ляпов порол, Патрик порол и очень медленно думал, впрочем как и все остальные бразильцы. С Хочолавой в обороне можно играть только когда его удаляют вместе с игроком соперника, его Лукаку даже не замечал во 2м тайме. Даже надежный Степа сегодня бил лишь бы побыстрее от мяча избавиться. Похвалю тока Женю, он сегодня был очень серьезен, я даже в начале поверил что он вышел что-то изменить.
Ответить
+3
0
Slawek1711 (Gdańsk)
18.08.2020 в 00:05
Женя даже результативно действие себе записал ))) Только непонятно, в актив или на минус )))
+2
0
Лекарь (село Дарница)
17.08.2020 в 23:51
Сочувствую кротам, но не более. Матч смотрел, как нейтральный болельщик.
Ответить
+7
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...