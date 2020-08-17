Лига Европы
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Конец интриги? Д'Амброзио забил второй гол в ворота Пятова
Финала ждать не стоит...
Донецкий "Шахтер" в шаге от выхода в финал Лиги Европы. Сегодня они играют против "Интера".
Пропустив первыми, "горняки" мало что смогли предложить в атаке, а во втором тайме Д'Амброзио забил второй после углового и практически похоронил надежды на финал. Борьбу ему проиграл Николай Матвиенко.
Полный обзор матча и видео голов вы можете увидеть тут.
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