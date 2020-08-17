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Конец интриги? Д'Амброзио забил второй гол в ворота Пятова

Лига Европы
(1 голосов)

Финала ждать не стоит...

Конец интриги? Д'Амброзио забил второй гол в ворота Пятова
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" в шаге от выхода в финал Лиги Европы. Сегодня они играют против "Интера".

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Пропустив первыми, "горняки" мало что смогли предложить в атаке, а во втором тайме Д'Амброзио забил второй после углового и практически похоронил надежды на финал. Борьбу ему проиграл Николай Матвиенко.

Полный обзор матча и видео голов вы можете увидеть тут.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Данило Д'Амброзио
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