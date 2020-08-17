Лига Европы
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Лукаку отличился в десятом матче подряд и продолжил разгром Шахтера
Без шансов
Донецкий "Шахтер" был в шаге от выхода в финал Лиги Европы. Сегодня они играли против "Интера".
Ромелу Лукаку во втором издевался над защитой "горняков" и смог забить в десятом матче подряд.
Полный обзор матча и видео голов вы можете увидеть тут.
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