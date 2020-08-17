Лукаку отличился в десятом матче подряд и продолжил разгром Шахтера

Донецкий "Шахтер" был в шаге от выхода в финал Лиги Европы. Сегодня они играли против "Интера".

Ромелу Лукаку во втором издевался над защитой "горняков" и смог забить в десятом матче подряд.

Полный обзор матча и видео голов вы можете увидеть тут.