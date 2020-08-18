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5:0 – самый крупный разгром в полуфиналах Лиги Европы/Кубка УЕФА

Лига Европы
(2 голосов)

Вошли в историю

5:0 – самый крупный разгром в полуфиналах Лиги Европы/Кубка УЕФА
Новина українською

Донецкий Шахтер без особых шансов уступил Интеру в полуфинале Лиги Европы с разгромным счетом 0:5.

Интересно, что это самый крупный разгром в истории турнира (включая и Кубок УЕФА) на данной стадии. Ранее в полуфиналах победа с разницей в 5 мячей не встречалась.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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(2 голосов)
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Комментарии (10)
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Rezerf (Чернігів)
18.08.2020 в 00:52
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+1
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:50
теперь все ясно..рекорды просто ставили..кубок-то в активе есть уже..а рекордов не хватало))
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+3
0
Говард (землянин)
18.08.2020 в 01:08
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0
0
alex.belogubko (одесса)
18.08.2020 в 00:37
после такого матча обычно тренер подаёт в отставку --берите пример с Ротаня
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.08.2020 в 00:24
Лучше проиграть в полуфинале 5:0, чем туда вообще не попасть...
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+2
0
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:31
Согласен, лучше проиграть в полуфинале "Интеру", чем сыграть в ничью с "Лугано" и вылететь из группы!Плюс с меня.
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+1
-1
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Ди (Киев)
18.08.2020 в 00:17
Восточная Барселона немного не дотянула до подвига настоящей.
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+3
-2
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:34
Ты мне вот скажи, в своё время, когда Луческу был тренером "Шахтёра", команду называли "Цыганская Барселона", а теперь когда Луческу тренер "Динамо" как называть?)
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0
-1
khatskevich_bog (Киев)
18.08.2020 в 00:13
красавцы! А как подкалывали 0-5 с Челси, а сами в историю попали, но скорее вляпались
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+2
-2
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scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:50
Справедливости ради отмечу, что вы влетали дома при полном стадио своих болельщиков. Думаю там было побольнее...
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+1
-1


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