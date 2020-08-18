Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
5:0 – самый крупный разгром в полуфиналах Лиги Европы/Кубка УЕФА
Вошли в историю
Донецкий Шахтер без особых шансов уступил Интеру в полуфинале Лиги Европы
Интересно, что это самый крупный разгром в истории турнира (включая и Кубок УЕФА) на данной стадии. Ранее в полуфиналах победа с разницей в 5 мячей не встречалась.
5 - Inter Milan's 5-0 win over Shakhtar Donetsk is the biggest margin of victory in a single Europa League/UEFA Cup semi-final game. Drubbing. pic.twitter.com/yY9cQCpkYv— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Rezerf (Чернігів)
18.08.2020 в 00:52
Ответить
+1
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:50
Ответить
+3
0
Говард (землянин)
18.08.2020 в 01:08
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
18.08.2020 в 00:37
Ответить
+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.08.2020 в 00:24
Ответить
+2
0
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:31
Ответить
+1
-1
Ди (Киев)
18.08.2020 в 00:17
Ответить
+3
-2
Bogdan36 (Kiev)
18.08.2020 в 00:34
Ответить
0
-1
khatskevich_bog (Киев)
18.08.2020 в 00:13
Ответить
+2
-2
scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:50
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...