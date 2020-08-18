5:0 – самый крупный разгром в полуфиналах Лиги Европы/Кубка УЕФА

Донецкий Шахтер без особых шансов уступил Интеру в полуфинале Лиги Европы с разгромным счетом 0:5.

Интересно, что это самый крупный разгром в истории турнира (включая и Кубок УЕФА) на данной стадии. Ранее в полуфиналах победа с разницей в 5 мячей не встречалась.