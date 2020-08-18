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Конте: Мои подопечные провели идеальный матч и заслужили победу

Лига Европы
(1 голосов)

Наставник Интера доволен действиями своих игроков в матче с Шахтером

Конте: Мои подопечные провели идеальный матч и заслужили победу
Новина українською

Главный тренер Интера Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции подвел итог полуфинального матча Лиги Европы с Шахтером (5:0).

- Идеальная игра Интера, спустя десять лет вы попадаете в финал, единственная итальянская команда в еврокубках. Ваши эмоции после такого матча?

- Я полагаю, что все мы удовлетворенны. Не только я должен быть доволен. Я видел, что мои игроки провели матч на высоком уровне. Мы играли против хорошего оппонента, Шахтер - команда, в которой играют много талантов. Я рад, что мы показали такую готовность к игре. Мои подопечные верят в то, что мы предлагаем на поле. Мы играли смело, прессинговали, старались, чтобы соперник меньше времени владел мячом. Мы довольны, что наши болельщики спустя десять лет после последнего финала снова увидят команду в решающем матче. Мы горим желанием подарить трофей болельщикам, но нас ждет опытный соперник, который часто побеждал в Лиге Европы. Нам нужно готовиться

- Чего не хватило Шахтеру, чтобы матч был более равным?

- Я думаю, что нельзя сказать, что Шахтеру чего-то нехватило. Мои подопечные провели идеальный матч и заслужили победить. Мы старались, чтобы у Шахтера проявлялись слабые стороны, а не сильные. Я получил большое удовольствие, когда видел, что мои игроки так хорошо играют против талантливых соперников. Мы выиграли 5:0 у хороших игроков и хорошего тренера.

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В статье: Антонио Конте Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
18.08.2020 в 01:13
Севільї тепер не позаздриш...
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