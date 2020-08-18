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Шахтер нанес один удар в створ ворот Интера – в то время как Лукаку бил рекорды

Лига Европы
(4 голосов)

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Шахтер нанес один удар в створ ворот Интера – в то время как Лукаку бил рекорды
Новина українською

В полуфинале Лиги Европы миланский "Интер" разбил донецкий "Шахтер" (5:0). По ходу встречи "нерадзурри" пробили по воротам "горняков" 12 раз, 9 ударов пришлись в створ ворот. "Шахтер" в свою очередь нанес 5 выстрелов в сторону Хандановича – только один удар Мораеса пришелся в створ.

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Отметим, что форвард "Интера" Ромелу Лукаку оформил дубль и отдал результативную передачу, бельгиец забил в 10 матчах Лиги Европы подряд (6 голов в 5 матчах за "Интер", 8 мячей в 5 поединках за "Эвертон" в сезоне 14/15) – это рекорд турнира.

Интересно, что сразу два футболиста миланского "Интера" (Лаутаро Мартинес и Лукаку) забили более 20 голов за сезон-2019/20 – подобное случилось впервые за 15 лет. В финале итальянцы сыграют с завсегдатаем турнира "Севильей". Матч состоится 21 августа в Кельне.

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В статье: Ромелу Лукаку Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Жуниор Мораес Лаутаро Мартинес
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
18.08.2020 в 08:48
Севілья не завсідник турніру, а завсідник фіналу турніру.
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Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 08:25
Немного не угадал,я ванговал три гола от Лукаку)
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+2
0


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