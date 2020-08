Шахтер нанес один удар в створ ворот Интера – в то время как Лукаку бил рекорды

В полуфинале Лиги Европы миланский "Интер" разбил донецкий "Шахтер" (5:0). По ходу встречи "нерадзурри" пробили по воротам "горняков" 12 раз, 9 ударов пришлись в створ ворот. "Шахтер" в свою очередь нанес 5 выстрелов в сторону Хандановича – только один удар Мораеса пришелся в створ.

Отметим, что форвард "Интера" Ромелу Лукаку оформил дубль и отдал результативную передачу, бельгиец забил в 10 матчах Лиги Европы подряд (6 голов в 5 матчах за "Интер", 8 мячей в 5 поединках за "Эвертон" в сезоне 14/15) – это рекорд турнира.

