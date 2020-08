Интер вышел в финал еврокубка впервые за 10 лет и показал лучшие цифры по голам в сезоне за 90 лет

Миланский "Интер" обыграл донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы (5:0) и стал первой за 21 год итальянской командой, которая сыграет в финале второго еврокубка. Последним таким коллективом была "Парма" (Кубок УЕФА-1999). Тогда команда с Каннаваро и Буффоном обыграла "Марсель" (3:0).

Сами "нерадзурри" вышли в финал еврокубка впервые с 2010 года – 10 лет назад "Интер" под руководством Моуриньо выиграл Лигу чемпионов, обыграв в решающем матче "Баварию" (2:0). "Интер" в текущем сезоне забил 111 голов, это лучший показатель клуба с сезона-1929/30, как сообщает Твиттер Opta. При этом 81 мяч миланцы забили в чемпионате Италии.

