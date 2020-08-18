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Лаутаро Мартинес: Интер готов к великим свершениям – мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы

Лига Европы
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В финале встретятся обидчики "горняков"

Лаутаро Мартинес: Интер готов к великим свершениям – мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы
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Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес поделился своими эмоциями после победы в ½ финала Лиги Европы над донецким "Шахтером" (5:0).

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"Невероятный вечер, о котором мы мечтали. "Интер" доказал, что готов к великим свершениям, готов к финалу. Я очень рад, что забил, потому что у меня был трудный период засухи. Но я рад за команду, мы растем изо дня в день, у нас идеальное сочетание опытных игроков и молодежи".

"Севилья" – очень хорошая команда, но мы хорошо подготовимся, забудем про успех с "Шахтером". Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы".

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
УЕФА

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