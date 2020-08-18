Лаутаро Мартинес: Интер готов к великим свершениям – мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес поделился своими эмоциями после победы в ½ финала Лиги Европы над донецким "Шахтером" (5:0).

"Невероятный вечер, о котором мы мечтали. "Интер" доказал, что готов к великим свершениям, готов к финалу. Я очень рад, что забил, потому что у меня был трудный период засухи. Но я рад за команду, мы растем изо дня в день, у нас идеальное сочетание опытных игроков и молодежи".