Лига Европы
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Марлос – лучший игрок Шахтера в матче с Интером по версии WhoScored и SofaScore
Справедливо?
Полузащитник "Шахтера" Марлос стал лучшим игроком своей команды в полуфинале Лиги Европы против миланского "Интера" (5:0) по оценкам порталов WhoScored и SofaScore. Марлос получил 6,1 балл от WhoScored и 6,7 от SofaScore.
Лучший игрок поединка – Лаутаро Мартинес (10 баллов от WhoScored и 9,6 от SofaScore).
Также отметим, что в ТОП-3 от WhoScored в составе "Шахтера" попали Тайсон и Матвиенко (6,0), а по версии SofaScore – тоже Николай (6,2) и Маркос Антонио (6,5).
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
18.08.2020 в 10:22
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