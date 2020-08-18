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Марлос – лучший игрок Шахтера в матче с Интером по версии WhoScored и SofaScore

Лига Европы
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Марлос – лучший игрок Шахтера в матче с Интером по версии WhoScored и SofaScore
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Полузащитник "Шахтера" Марлос стал лучшим игроком своей команды в полуфинале Лиги Европы против миланского "Интера" (5:0) по оценкам порталов WhoScored и SofaScore. Марлос получил 6,1 балл от WhoScored и 6,7 от SofaScore.

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Лучший игрок поединка – Лаутаро Мартинес (10 баллов от WhoScored и 9,6 от SofaScore).

Также отметим, что в ТОП-3 от WhoScored в составе "Шахтера" попали Тайсон и Матвиенко (6,0), а по версии SofaScore – тоже Николай (6,2) и Маркос Антонио (6,5).

Марлос – лучший игрок Шахтера в матче с Интером по версии WhoScored и SofaScore - изображение 1

Марлос – лучший игрок Шахтера в матче с Интером по версии WhoScored и SofaScore - изображение 2

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В статье: Тайсон Марлос Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Николай Матвиенко Лаутаро Мартинес WhoScored SofaScore
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
18.08.2020 в 10:22
А Пятову за що 4,9?? Якщо в інших клубах воротар робить з добрий десяток сейвів, то наш Ляпов сам голи привозить і поміж ніг пропускає...Ганьба
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