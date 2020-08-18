Каштру: Мы полностью отдали игру сопернику. Это те вещи, которые тренеры должны принимать

Наставник "горняков" Луиш Каштру после матча с "Интером" (0:5) признал, что соперник заслужил победу в полуфинальном поединке Лиги Европы.

"Мы неплохо закончили первый тайм, могли играть. Было два момента у "Интера" в первом тайме, один из них они реализовали. У Маркоса Антонио и Мораеса не получилось реализовать. Во втором тайме поменяли полузащиту, поставили "десятку". После замены Мораес мог сравнять, а в следующем эпизоде "Интер" забил второй мяч, и команда разобралась. Мы совершили несколько ошибок после этого, результат накапливался", - сказал португалец в эфире канала "Футбол1".

"То, что мы сделали до сегодняшнего дня, это был фантастический путь. Понятно, что сейчас я совершенно не счастлив от этой игры. Мы совершили очень много ошибок против сильной команды. Мы знали, что прессинг "Интера" создаст дискомфорт, и он действительно был. Они не позволяли нам разыгрывать, мы были не мы после результата 2:0. Поздравляю "Интер", я полностью беру на себя ответственность за результат.

В еврокубковых матчах путь был хорошим до сегодняшнего дня. Конечно же, он запомнится той плохой игрой, которую мы провели сегодня. Мы полностью отдали игру в руки сопернику, особенно после 2:0. Это те вещи, которые тренеры должны принимать. Да, мы чемпионы с 23 очками отрыва от второго места. Путь в Лиге Европы также был фантастическим, но сегодняшний матч запомнится очень отрицательно. Мы проиграли сегодня хорошей команде, которая заслужила эту победу", - подытожил специалист.