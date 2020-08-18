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Каштру: Мы полностью отдали игру сопернику. Это те вещи, которые тренеры должны принимать
Главком поделился своими эмоциями после громкого поражения
Наставник "горняков" Луиш Каштру
"Мы неплохо закончили первый тайм, могли играть. Было два момента у "Интера" в первом тайме, один из них они реализовали. У Маркоса Антонио и Мораеса не получилось реализовать. Во втором тайме поменяли полузащиту, поставили "десятку". После замены Мораес мог сравнять, а в следующем эпизоде "Интер" забил второй мяч, и команда разобралась. Мы совершили несколько ошибок после этого, результат накапливался", - сказал португалец в эфире канала "Футбол1".
"То, что мы сделали до сегодняшнего дня, это был фантастический путь. Понятно, что сейчас я совершенно не счастлив от этой игры. Мы совершили очень много ошибок против сильной команды. Мы знали, что прессинг "Интера" создаст дискомфорт, и он действительно был. Они не позволяли нам разыгрывать, мы были не мы после результата 2:0. Поздравляю "Интер", я полностью беру на себя ответственность за результат.
В еврокубковых матчах путь был хорошим до сегодняшнего дня. Конечно же, он запомнится той плохой игрой, которую мы провели сегодня. Мы полностью отдали игру в руки сопернику, особенно после 2:0. Это те вещи, которые тренеры должны принимать. Да, мы чемпионы с 23 очками отрыва от второго места. Путь в Лиге Европы также был фантастическим, но сегодняшний матч запомнится очень отрицательно. Мы проиграли сегодня хорошей команде, которая заслужила эту победу", - подытожил специалист.