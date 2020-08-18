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Каштру: Мы полностью отдали игру сопернику. Это те вещи, которые тренеры должны принимать

Лига Европы
(3 голосов)

Главком поделился своими эмоциями после громкого поражения

Каштру: Мы полностью отдали игру сопернику. Это те вещи, которые тренеры должны принимать
Новина українською

Наставник "горняков" Луиш Каштру после матча с "Интером" (0:5) признал, что соперник заслужил победу в полуфинальном поединке Лиги Европы.

"Мы неплохо закончили первый тайм, могли играть. Было два момента у "Интера" в первом тайме, один из них они реализовали. У Маркоса Антонио и Мораеса не получилось реализовать. Во втором тайме поменяли полузащиту, поставили "десятку". После замены Мораес мог сравнять, а в следующем эпизоде "Интер" забил второй мяч, и команда разобралась. Мы совершили несколько ошибок после этого, результат накапливался", - сказал португалец в эфире канала "Футбол1".

"То, что мы сделали до сегодняшнего дня, это был фантастический путь. Понятно, что сейчас я совершенно не счастлив от этой игры. Мы совершили очень много ошибок против сильной команды. Мы знали, что прессинг "Интера" создаст дискомфорт, и он действительно был. Они не позволяли нам разыгрывать, мы были не мы после результата 2:0. Поздравляю "Интер", я полностью беру на себя ответственность за результат.

В еврокубковых матчах путь был хорошим до сегодняшнего дня. Конечно же, он запомнится той плохой игрой, которую мы провели сегодня. Мы полностью отдали игру в руки сопернику, особенно после 2:0. Это те вещи, которые тренеры должны принимать. Да, мы чемпионы с 23 очками отрыва от второго места. Путь в Лиге Европы также был фантастическим, но сегодняшний матч запомнится очень отрицательно. Мы проиграли сегодня хорошей команде, которая заслужила эту победу", - подытожил специалист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол
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Комментарии (9)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 12:37
так й прийняли - шахта 5:0 з радістю прийняла
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+1
-3
storm_ua (Николаев)
18.08.2020 в 12:24
ЕЩЁ раз и по буквам. Состав Шахтёра, со всеми бразилами и прочими это уровень упл не более того, Интер на 2020 год даже не гранд, это обыкновенный середняк чуть больше среднего уровня. Но даже этого достаточно, чтобы навалять кротам по самые помидоры.Никто тут не виноват ни тренер не игроки. Они сделали всё что могли, одно дело обыгрывать Колос или умирающий Базель. А другое нарваться на Севилью или Ман юнайтед.Про Ювентусы, Реалы с ПСЖ я вообще молчу...Эти спокойно забью и 10 и 12 голов...Просто уровень игроков Шахтёра ниже по всем параметрам, и никаких чудес тут быть не могло.
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0
-3
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Maldini (Киев)
18.08.2020 в 12:16
Чего и следовало ожидать!Шахтёру в чемпе не было конкурентов!За 5-6 туров чемпионы,за 3-4 тура уехали в Бразилию осн.игроки.чго же вы хотите?!Будет в чемпионате конкуренция.тогда и поговорим!Вот Луческу может оживит чемпионат.но судя по возрасту вряд ли?!Как бы на это посмотрел покойный Лобановский и сказал бы:"Вы чё,с дуба упали,Луческу???!Пока не будет укр.чемпа НИЧЕГО НЕ БУДЕТ,чудес не бывает!!!УЧАСТВОВАТЬ БУДУТ КОМАНДЫ,НО...
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-1
очстарчер (Одесса)
18.08.2020 в 11:58
Не мы а Вы полностью отдали игру сопернику, выбрав не свойственную ШД тактику игры и выдерживая её всю игру независимо от ситуации на поле. Многие игроки чувствовали себя скованно, играя только поперек поля и назад. Играй ШД в свою игру счет не был бы хуже.
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-2
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Карикатурист (Білозерське)
18.08.2020 в 11:55
Як я і казав: Конте і Лукаку - два монстри. Один - зґвалтував Каштру, інший - захист "гірників". Помітили, як Матвієнко відправили на дальню стійку при кутовому,? Але Конте розповів всім виконувачам корнерів, що Колюня привіз три м'ячі, бо в повітрі ніякий; от туди і пішла передача. Не кажу вже про те, як з'їли Марлоса і весь півзахист, закарбувавши всі вільні зони. Багато ще чого, але висновок легкий: "Інтер" на 5 голів сильніший (хоча могло бути більше). Загалом: досить непоганий сезон, сильний чемпіонат - більша конкурентоспроможність у Європі.
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+3
-1
Calculon (Одесса)
18.08.2020 в 11:39
Прессинговать некому у Шахтера. Для Динамо хороший пример тактики на следующею игру с Шахтером, вот только у Динамо таких исполнителей как у Интера нет.
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+2
0
x-valera (kovel)
18.08.2020 в 11:27
а так і було команда із села- шахтар
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+2
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2020 в 11:12
Вже фани інтера пишуть що їхня команда грала з якимось аматорами...))
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-6
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Pronovost77 (Кіровоград)
18.08.2020 в 12:25
Та хіба тільки фани. Щойно прочитав,що пиуть їхні змі. То просто якесь знущання. Одним словом - ганьба(((
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