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Заря допущена к участию в Лиге Европы
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В то время как луганская команда планомерно готовится к играм группового этапа Лиги Европы, параллельно в клубе проходит большой объем организационной работы, который направлен на участие "Зари" в матчах на европейской арене, как сообщает пресс-служба "черно-белых".
В ближайшее УЕФА проведет инспекцию стадиона "Славутич-Арена" с целью проверки подготовки к поединкам группового этапа. Тем временем клуб получил от УЕФА традиционный документ, который подтверждает участие луганской "Зари" в Лиге Европы.
На основании полученных от клуба документов и тщательной их проверки УЕФА отмечает, что луганчане соответствуют необходимым критериям и получают допуск к участию во втором по значимости еврокубке в сезоне-2020/21.
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