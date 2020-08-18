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(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Коноплянка

Лига Европы
(1 голосов)

По итогам матча против Интера

(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Коноплянка
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Кроме Евгения Коноплянки, ошибки, которые привели к пропущенным мячам, допустили Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Неуверенно сыграли и Сергей Кривцов с Давидом Хочолавой. В конце концов, провалил ответственную миссию Луиш Каштру: он дошел с "Шахтером" до полуфинала Лиги Европы, но там сыграл в худших образцах обреченной команды.

Обреченным "Шахтер" был с самого начала. Даже те 15-20 минут, о которых "горняки" говорят как об образце в этом поединке, находились под контролем соперника. "Интер" знал, как играть против "Шахтера", понимал, что предоставлять бразильцам пространство – самоубийство. "Интер" был готов ждать и выполнять работу без мяча. Рано или поздно это привело бы к ошибкам "горняков" и, соответственно, шансам для миланцев. Первые минуты – это лишь иллюзия того, что команды играли на равных.

(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Коноплянка - изображение 1

Соперник просто сильнее и хитрее – вот и все выводы из этого поражения. "Шахтер" действительно стоит похвалить за этот сезон и за тот исторический вклад в Таблицу коэффициентов УЕФА. Вместе с тем, возникают несколько локальных вопросов, на которые нет четких и адекватных ответов.

Один из них – а что в команде делает Евгений Коноплянка? За вчерашний матч претензии возникают к каждому игроку, но если Степаненко и Пятов свои результативные ошибки допустили, находясь под давлением девяносто минут, то Евгению для "привоза" понадобилось всего четыре оборота стрелки. Выйдя на поле свежим и по-спортивному злым (судя по лицу Евгения), он словно перепутал половины поля, когда на 78-й минуте с фланга пасовал в центр... у своей штрафной. Игроки класса Мартинеса и Лукаку не могли таким подарком не воспользоваться.

Пожалуй, в этом весь Евгений Коноплянка. Он не забил в этом розыгрыше Лиги Европы ни одного мяча, ассистировал Соломону в матче с "Вольфсбургом", когда соперник уже был деморализован, неплохо сыграл в матче группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо"... и все. В остальном или не помогал, или, что еще хуже, вредил своей команде. Достаточно ли этого для футболиста со статусом лидера национальной сборной и одного из самых талантливых представителей поколения? Достаточно ли этого для всего того пафоса, которым обросла персона когда-то классного игрока?

Евгений Коноплянка лично невиновен во вчерашнем поражении "Шахтера". Но его игра преподнесла плотный пуд соли до раздраженных ран болельщиков "горняков".

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) герой футбольного дня
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Комментарии (3)
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cucumber (Киев)
18.08.2020 в 13:56
Час Конопи вже пройшов, він виходить у тираж, бо чекати від нього, що він зможе додати, то є марна справа. А взагалі, програв тренер, я ще жодного разу не бачив. щоб Шахта виходила на гру приреченою. І хоча дивився тільки перший тайм, зрозумів - грі Інтера Каштру не знайшов контраргументів. Про що казати, якщо перший удар в бік воріт італійців Шахта зробила на 35 хвилині, а доугий і останній у перші 45 хвилин - на 41 хвилині, і все це при рахунку 0-1. А так хотілося, щоб півфінал Кубку був грою, а не побиттям неофітів. вася огурцов
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Сеш (Дніпро)
18.08.2020 в 13:40
Ну для честности, Пятов начудил вначале игры и никак он ещё небыл под давлением 90мин. Повесить собак на Коноплянку можно, но что это даст,? Шахтер слабеет каждый год. Как и весь наш футбол.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
18.08.2020 в 13:30
Отдал обостряющую передачу:)) Красава
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+2
0


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