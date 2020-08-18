(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Коноплянка

Кроме Евгения Коноплянки, ошибки, которые привели к пропущенным мячам, допустили Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Неуверенно сыграли и Сергей Кривцов с Давидом Хочолавой. В конце концов, провалил ответственную миссию Луиш Каштру: он дошел с "Шахтером" до полуфинала Лиги Европы, но там сыграл в худших образцах обреченной команды.

Обреченным "Шахтер" был с самого начала. Даже те 15-20 минут, о которых "горняки" говорят как об образце в этом поединке, находились под контролем соперника. "Интер" знал, как играть против "Шахтера", понимал, что предоставлять бразильцам пространство – самоубийство. "Интер" был готов ждать и выполнять работу без мяча. Рано или поздно это привело бы к ошибкам "горняков" и, соответственно, шансам для миланцев. Первые минуты – это лишь иллюзия того, что команды играли на равных.

Соперник просто сильнее и хитрее – вот и все выводы из этого поражения. "Шахтер" действительно стоит похвалить за этот сезон и за тот исторический вклад в Таблицу коэффициентов УЕФА. Вместе с тем, возникают несколько локальных вопросов, на которые нет четких и адекватных ответов.

Один из них – а что в команде делает Евгений Коноплянка? За вчерашний матч претензии возникают к каждому игроку, но если Степаненко и Пятов свои результативные ошибки допустили, находясь под давлением девяносто минут, то Евгению для "привоза" понадобилось всего четыре оборота стрелки. Выйдя на поле свежим и по-спортивному злым (судя по лицу Евгения), он словно перепутал половины поля, когда на 78-й минуте с фланга пасовал в центр... у своей штрафной. Игроки класса Мартинеса и Лукаку не могли таким подарком не воспользоваться.

Пожалуй, в этом весь Евгений Коноплянка. Он не забил в этом розыгрыше Лиги Европы ни одного мяча, ассистировал Соломону в матче с "Вольфсбургом", когда соперник уже был деморализован, неплохо сыграл в матче группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо"... и все. В остальном или не помогал, или, что еще хуже, вредил своей команде. Достаточно ли этого для футболиста со статусом лидера национальной сборной и одного из самых талантливых представителей поколения? Достаточно ли этого для всего того пафоса, которым обросла персона когда-то классного игрока?

Евгений Коноплянка лично невиновен во вчерашнем поражении "Шахтера". Но его игра преподнесла плотный пуд соли до раздраженных ран болельщиков "горняков".