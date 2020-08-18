Александр Призетко: До матча с Интером Шахтер играл со слабыми соперниками

Бывший игрок "Динамо", "Металлиста" и сборной Украины Александр Призетко поделился впечатлением от проигрыша "Шахтера" в матче против "Интера" в полуфинале Лиги Европы. Нерадзури забили пять сухих мячей и вышли в финал, где сыграют с "Севильей".

"Класс игроков "Интера" и тактическая выучка в целом оказалась на порядок выше, чем у "Шахтера". Отсюда и неутешительный результат. Мы знаем, что многие итальянские команда тактически гибкие, могут в зависимости от соперника и обстоятельств на поле менять рисунок игры. Все это предвиделось до матча.

Прессинг применялся не постоянно, а делался осознано с тщательной подготовкой, и никто из группы игроков не выпадал. Ведь если команда прессингует и один игрок выпадает, то весь рисунок ломается как карточный домик. А если нужно было, игроки отходили к середине поля, встречая там соперника. Применение прессинга было в рванном темпе, ибо физически невозможно давить на соперника весь матч.

Итальянцы построили игру, так что практически никто не выпадал из командного механизма. Умелый прессинг и агрессия заставили ошибаться "горняков", что и привело одних к победе, других к болезненному поражению. Даже не вступая в отбор, они заставляли ошибаться футболистов "Шахтера", которые не успевали принимать решение. А в спешке зачастую и допускаются ошибки.

Если в первом тайме у миланцев не все получалось, то во втором они просто задавили и смяли оппонента. Даже когда "Шахтер" перехватывал мяч, хозяева быстро и организованно откатывались назад, строили две линии обороны и закрывали зоны, из-за чего атака горняков захлебывалась, упираясь в плотные редуты.

У "Шахтера" не было жизненно необходимого пространства. Вроде игроки получали мяч, но продолжения вперед практически не было. Итальянцы заставляли играть их или поперек, или назад. Показательным был отрезок с 40 по 45 минуты, когда "Шахтер" вплотную подошел к штрафной площадки хозяев, вроде больше владел мячом, но натыкался на стену.

Тем временем впереди за счет сильных индивидуальных качеств, умения обыграть один в один пара Лукаку и Мартинес разорвала оборону донетчан. Луиш Каштру отдал предпочтение Хочолаве, думая, что его габариты помогут команде, но, увы. Центральные защитники "Шахтера" проиграли все что можно.

Очевидно, что до этого поединка "Шахтер" играл со слабыми соперниками, которые были классом ниже и не напрягали защиту, а против "Интера" почувствовали всю мощь соперника. В чем же проявляется класс "номинальных" хозяев? В первом тайме имея момент они сразу же его реализовали. Во втором опять создали момент и забили, наказав за ошибки "Шахтер". В свою очередь "Интер" за игру позволил создать у своих ворот один голевой момент, где Мораес его не реализовал. После второго пропущенного мяча "Шахтер" понял, что им уже ничего не светит, а после третьего полностью сломался.

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Если в первой 45-минутке "Шахтер" выглядел более-менее достойно, не дав шанса тому же Лукаку, которого нейтрализовали, то вторую половину полностью провалил. "Интер" хорошо изучил донетчан, нивелировал их сильные стороны. Те забегания, которые проходят в чемпионате Украины, в этом матче не могли использовать, потому что были надежно перекрыты фланги. Также миланцы показали, что физические кондиции у них на высоком уровне. В первом тайме выждали, вытерпели, иногда бегая без мяча, в это время "Шахтер" вроде по статистике имел преимущество в контроле владения, а во втором максимально включились.

Опасения до матча, что, если "Шахтер" столкнется с уровнем игры как против "Манчестер Сити", то у него возникнут проблемы, оправдались. В предматчевом раскладе я акцентировал внимание, и вспомнил как "Шахтер" выглядел слабо в противостоянии с англичанами. Горняки, играя под постоянным давлением, крупно проиграли. К сожалению, это мы увидели и против "Интера". Итальянцы во всех компонентах были сильнее, показав слабые стороны "Шахтера", в первую очередь защиты, поэтому и заслуженно победили".