Гладкий: Если бы в полуфинале попался не Интер, Шахтер был бы в финале

Экс-форвард "Шахтера" Александр Гладкий в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение "горняков" от "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5) и оценил еврокубковый сезон украинской команды.

"Если бы в полуфинале попался не "Интер", я на 200% уверен, "Шахтер" был бы в финале. Нельзя судить по одной игре. Очень обидно и неприятно проиграть в полуфинале с таким счетом.

Но команда провела хороший сезон. Они дошли до полуфинала еврокубка, показывая очень сильный и качественный футбол", – сказал Гладкий.