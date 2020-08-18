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Гладкий: Если бы в полуфинале попался не Интер, Шахтер был бы в финале

Лига Европы
(3 голосов)

Экс-игрок горняков считает, что нельзя судить по одному матчу

Гладкий: Если бы в полуфинале попался не Интер, Шахтер был бы в финале
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Александр Гладкий в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение "горняков" от "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5) и оценил еврокубковый сезон украинской команды.

"Если бы в полуфинале попался не "Интер", я на 200% уверен, "Шахтер" был бы в финале. Нельзя судить по одной игре. Очень обидно и неприятно проиграть в полуфинале с таким счетом.

Но команда провела хороший сезон. Они дошли до полуфинала еврокубка, показывая очень сильный и качественный футбол", – сказал Гладкий.

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В статье: Александр Гладкий Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Acsakal (Kharkov)
18.08.2020 в 17:14
Та деж набрати стільки слабких суперників аж до самого фіналу?
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+1
0
x-valera (kovel)
18.08.2020 в 17:14
да як би М-Ю було б 6-0
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0
0
Odindoma (Dm.roslo)
18.08.2020 в 16:54
От Гладкого другого ожидать нечего, как и от Белика, Раца и т.п. Собачки на привязи.
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+5
0
Alexs22 (Киев)
18.08.2020 в 16:51
Если бы, да кабы... Еще один нытик высер озвучил. На этой стадии нет слабых соперников. Не было на поле команды, было стадо оленей, которые паслись на поле, а не играли в футбол.
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+5
0
balamyt (Boston)
18.08.2020 в 16:45
Если Шахтер стоит в 20 ке клубов ЕВРО ,то обязан играть со всеми на равных хотябы из 2й десятки...а не ловить миг Фарта.. Интер их преиграл во Всех линиях ,особенно в пресинге и ударам по воротам..В обороне Шахтер никогда не был силен..а вот атака не сработала..даже на 30%...Это было Убожество !
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
18.08.2020 в 16:41
Не уверен что севилья или МЮ могли бы быть по зубам шахтёру
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.08.2020 в 17:02
А я якраз впевнений, що не були б
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
18.08.2020 в 16:36
Интер сейчас не та команда которую можно считать роковой.Поэтому дело не в Интере дело в Шахтёре.
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+3
-2
Evhen777 (Luhansk)
18.08.2020 в 16:28
Всегда радовали такие изречения, а кого в полуфинале Гладкий хотел увидеть, Колос из Коваливки (при всём уважении)...чтобы быть великим, нужно побеждать великих..а не держать кулачки, чтобы со жребием повезло, как у нас принято...мудрые индейцы говорили: Пусть мой враг будет страшен и силен, ибо, когда я поборю его, мне не будет стыдно.
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+3
0


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