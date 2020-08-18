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Гладкий: Если бы в полуфинале попался не Интер, Шахтер был бы в финале
Экс-игрок горняков считает, что нельзя судить по одному матчу
Экс-форвард "Шахтера" Александр Гладкий в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Если бы в полуфинале попался не "Интер", я на 200% уверен, "Шахтер" был бы в финале. Нельзя судить по одной игре. Очень обидно и неприятно проиграть в полуфинале с таким счетом.
Но команда провела хороший сезон. Они дошли до полуфинала еврокубка, показывая очень сильный и качественный футбол", – сказал Гладкий.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (9)
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Acsakal (Kharkov)
18.08.2020 в 17:14
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x-valera (kovel)
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Odindoma (Dm.roslo)
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Alexs22 (Киев)
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balamyt (Boston)
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Dimka26 (Чернигов)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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tolina-ystas (Краматорск)
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