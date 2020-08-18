  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Палкин: В нынешнем сезона была проделана отличная работа
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: В нынешнем сезона была проделана отличная работа

Лига Европы
(2 голосов)

Гендиректор Шахтера занес нынешний сезон в плюсы

Палкин: В нынешнем сезона была проделана отличная работа
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5) и оценил еврокубковый сезон украинской команды.

"К сожалению, вчера мы закончили выступление в Лиге Европы. Несмотря на неприятное поражение, я хочу поблагодарить главного тренера Луиша Каштру, его тренерский штаб и всех игроков за этот сезон. Была проделана отличная работа.

В третий раз в своей истории мы вышли в полуфинал еврокубков. Считаю, что в наших непростых условиях - это большое достижение. Удачное выступление позволило набрать нам дополнительные очки в клубный рейтинг Украины - это также большой плюс этой еврокубковой кампании.

В индивидуальном рейтинге лучших клубов Европы "Шахтер" поднялся на 12 место - лучший результат за все годы наших выступлений. Помимо этого, в большинстве матчей нам удавалось демонстрировать яркий, атакующий, зрелищный футбол, который, уверен, нравится болельщикам.

Важно отметить, что у нас много молодых игроков, которые получили неоценимый опыт выступлений на самом высоком уровне и которые станут костяком нашей команды в будущем.

Впереди новый сезон, много работы и я с громадным оптимизмом смотрю в будущее. Наши цели неизменны: побеждать в каждом матче, сохраняя верность нашему атакующему стилю", - сказал Палкин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хиденг (Днепр)
18.08.2020 в 17:13
Палкин головой ударился! Последнее время чушь всякую несёт. Каштру надо гнать после такого проигрыша до самого Геморроеша или откуда он там приехал... Это тренер не уровня Шахтёра! А Палкин пусть лучше расскажет на фига они вылет из Дюссельдорфа заранее поставили на утро 18-го!
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
18.08.2020 в 16:39
Автор, а с каких пор Палкин гендиректор Динамо?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...