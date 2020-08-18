Матч с Интером стал 600-м в карьере Пятова

Полуфинальный матч Лиги Европы с "Интером" (0:5) стал 600-м в карьере голкипера "Шахтера" Андрея Пятова.

Таким образом, сейчас Пятов является вторым игроком после Александра Шовковского, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости.

332 встречи Пятов отстоял в рамке ворот в чемпионатах Украины, 127 - в еврокубках, 93 - в рядах национальной сборной, 40 - в Кубке Украины и 8 - в Суперкубке Украины.

На клубном уровне 460 матчей Андрей провел за "Шахтер" и 46 - за "Ворсклу", где и начинал свою карьеру.

В данных 600 матчах Андрей пропустил 509 мячей, то есть в среднем - 0,85 за игру. При этом в 270 матчах он отстоял свои ворота в неприкосновенности.