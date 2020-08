Автор дубля в ворота Шахтера стал игроком недели в ЛЕ

Миланский "Интер" вчера разгромил "Шахтер" и вышел в финал Лиги Европы. Один из игроков был отмечен отдельно.

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес был признан игроком недели. Он оформил дубль. Также на награду претендовали Ромелу Лукаку, Бруну Фернандеш и Яссин Буну.

Lautaro Martínez picks up the award after his dominant display! ????????????



???? Lautaro Martínez

???? Yassine Bounou

???? Bruno Fernandes

???? Romelu Lukaku@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL