Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор дубля в ворота Шахтера стал игроком недели в ЛЕ
Кривцов его точно запомнит
Миланский "Интер" вчера разгромил "Шахтер" и вышел в финал Лиги Европы. Один из игроков был отмечен отдельно.
Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес был признан игроком недели. Он оформил дубль. Также на награду претендовали Ромелу Лукаку, Бруну Фернандеш и Яссин Буну.
Lautaro Martínez picks up the award after his dominant display! ????????????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 18, 2020
???? Lautaro Martínez
???? Yassine Bounou
???? Bruno Fernandes
???? Romelu Lukaku@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Отметим, что в финале ЛЕ сыграют "Интер" и "Севилья". Матч пройдет в пятницу, 21-го августа.