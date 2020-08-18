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Автор дубля в ворота Шахтера стал игроком недели в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Кривцов его точно запомнит

Автор дубля в ворота Шахтера стал игроком недели в ЛЕ
UA-Футбол
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Миланский "Интер" вчера разгромил "Шахтер" и вышел в финал Лиги Европы. Один из игроков был отмечен отдельно.

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Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес был признан игроком недели. Он оформил дубль. Также на награду претендовали Ромелу Лукаку, Бруну Фернандеш и Яссин Буну.

Отметим, что в финале ЛЕ сыграют "Интер" и "Севилья". Матч пройдет в пятницу, 21-го августа.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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skif1927 (Динамо)
18.08.2020 в 18:53
Теперь он обязан женится на кривцове ))
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