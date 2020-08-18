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Матвиенко: Если бы в начале сезона речь шла о полуфинале ЛЕ, все бы сказали вау, классное достижение

Лига Европы
(3 голосов)

Защитник Шахтера подвел итоги еврокубкового сезона

Матвиенко: Если бы в начале сезона речь шла о полуфинале ЛЕ, все бы сказали вау, классное достижение
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Лиги Европы с "Интером" (0:5).

"Конечно, этот результат все подпортил. Если бы нам сказали в начале сезона, что у нас будет огромный отрыв в чемпионате, плюс мы будем играть в полуфинале Лиги Европы – все бы сказали, что это вау, классное достижение. Но хотели большего.

Могли ли больше? Конечно. Думаю, у нас все впереди. Потому что команда молодая, опыта еще недостаточно в таких матчах.

Германию покидали опустошенные, но с надеждой на будущее", – сказал Николай Матвиенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Wertu098 (8-2 -красота)
18.08.2020 в 22:19
И за этого дублера для Миколенка,хотели 30 млн.....ахахах...у них сейчас там и 10 никто не стоит)))
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0
0
Матч Футболович
18.08.2020 в 22:05
Донный якорь, вечно перепуганный лажовик. Арсенал его хотел?!?! Продавать и Хочолаву по запчастям багажом в нагрузку, бесплатно.
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
18.08.2020 в 21:26
Ну вот чел и спалил контору. Дальше лезть команды от руководства не было. От этого и вся беда, матч явно проигран до игры, т.е вообще проигран заведомо.
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0
0
dimetradze (Кременчуг)
18.08.2020 в 21:07
на месте Матвиенка я б вообще интервью не давал..Что с Бенфикой тупых голов напривозил,что с Интером еще больше налажал..Пятова и всю линию обороны отдать в аренду,в Тамбов например
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+3
-1
x-valera (kovel)
18.08.2020 в 21:04
так мова іде не про досягнення а про ту гру яку ви показали просто стид
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+3
0


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