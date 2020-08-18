Матвиенко: Если бы в начале сезона речь шла о полуфинале ЛЕ, все бы сказали вау, классное достижение

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Лиги Европы с "Интером" (0:5).

"Конечно, этот результат все подпортил. Если бы нам сказали в начале сезона, что у нас будет огромный отрыв в чемпионате, плюс мы будем играть в полуфинале Лиги Европы – все бы сказали, что это вау, классное достижение. Но хотели большего.

Могли ли больше? Конечно. Думаю, у нас все впереди. Потому что команда молодая, опыта еще недостаточно в таких матчах.

Германию покидали опустошенные, но с надеждой на будущее", – сказал Николай Матвиенко.