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Матвиенко: Если бы в начале сезона речь шла о полуфинале ЛЕ, все бы сказали вау, классное достижение
Защитник Шахтера подвел итоги еврокубкового сезона
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Конечно, этот результат все подпортил. Если бы нам сказали в начале сезона, что у нас будет огромный отрыв в чемпионате, плюс мы будем играть в полуфинале Лиги Европы – все бы сказали, что это вау, классное достижение. Но хотели большего.
Могли ли больше? Конечно. Думаю, у нас все впереди. Потому что команда молодая, опыта еще недостаточно в таких матчах.
Германию покидали опустошенные, но с надеждой на будущее", – сказал Николай Матвиенко.