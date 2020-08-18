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Официально: Десна будет проводить домашние матчи ЛЕ на Арене Львов

Лига Европы
(1 голосов)

Сотрудники клуба уже прошли обучение

Официально: Десна будет проводить домашние матчи ЛЕ на Арене Львов
Новина українською

Черниговская "Десна" официально объявила о том, что первый домашний матч в еврокубках, а именно, поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, проведет на "Арене Львов".

Сообщается, что сотрудники клуба прошли обучение на львовской арене под руководством представителей УЕФА.

Напомним, что "Десна" заняла 4 место в УПЛ и впервые в своей истории получила право представлять Украину в еврокубках. Команда начнет соревнования с третьего квалификационного раунда, его жеребьевка состоится 1 сентября.

Интересно, что на данном этапе победитель будет определяться из одного матча. Жеребьевка, в том числе и на чьем поле будут проходить поединки, будет слепой.

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В статье: Арена Львов Десна (Чернигов)
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Комментарии (23)
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Liverpool 333 (Кировоград )
18.08.2020 в 22:48
Да какая разница где они будут играть без зрителей хоч в Варшаве
Ответить
0
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
18.08.2020 в 22:34
Ниже все такую дичь пишут.. Какая разница где они будут играть, если трибуны будут пусты?))
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 22:38
им важен интершум)))
Ответить
+1
-2
vlotko (Броди)
18.08.2020 в 22:18
Якщо жереб сліпий, так може скластися така ситуація, що матч буде проходити і не у Львові а на полі їх суперників.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 22:29
в вовьЛ?
Ответить
0
-3
lajkonik
18.08.2020 в 22:11
чому не суми наприклад???
Ответить
+2
0
kapkan (Луганск)
18.08.2020 в 22:11
Очень жаль, что не в родном городе!!!
Ответить
+2
0
ACB (Чернигов)
18.08.2020 в 21:58
С... Ка, ну как не заматериться!!!! Ну не сможет большинство болельщиков Десны во Львов ездить(((( Самое галимое решение(((
Ответить
+1
-2
avatar
pantaras (Київ)
18.08.2020 в 21:50
А так - будьте Десна Львов
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 22:29
ага...челюсти акул
Ответить
0
-2
avatar
pantaras (Київ)
18.08.2020 в 21:49
Я очень глорил за Десну, когда Вирус пропхнули, но с того времени не достроить стадион, это бред...
Ответить
+2
-1
Tenma7 (Чернигов)
18.08.2020 в 22:11
Как его достроить?
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.08.2020 в 22:33
Наприклад змонтувати сідушки на східній трибуні
+1
-2
avatar
pantaras (Київ)
18.08.2020 в 21:46
А что, Чернигов не заслужил ЛЕ? Болельщики? Только команда? Мерзость...
Ответить
+3
-1
avatar
pantaras (Київ)
18.08.2020 в 21:42
Задолбали все бомжи... Постройте себе стадионы, если хотите в ЕК... Хотя, сейчас при пустых пофиг...
Ответить
+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 22:34
вопрос: где играет дупамо при своём стадионе?
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.08.2020 в 21:29
Ідіоти...
Ответить
+2
-5
oleg dynamo (львівська)
18.08.2020 в 21:41
Вітя чому?
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.08.2020 в 21:50
Хто доїде до Львова підтримати, якщо у Києві є Оболонь або Динамо?((
+1
0
oleg dynamo (львівська)
18.08.2020 в 21:55
Вітя ,вразі чого Десну і львівяни підтримають,,,,,
+1
0
avatar
andMOLIMEN (Львів)
18.08.2020 в 21:58
Ходив на Олександрію, піду й на Десну, якщо матчі з вболівальниками будуть, звісно
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.08.2020 в 21:59
А що робити чернігівцям? Гівно-керівництво клубу...
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 22:39
респект oleg dynamo (львівська) и andMOLIMEN (Львів)
0
-1


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