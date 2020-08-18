Официально: Десна будет проводить домашние матчи ЛЕ на Арене Львов

Черниговская " Десна " официально объявила о том, что первый домашний матч в еврокубках, а именно, поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, проведет на "Арене Львов".

Сообщается, что сотрудники клуба прошли обучение на львовской арене под руководством представителей УЕФА.

Напомним, что "Десна" заняла 4 место в УПЛ и впервые в своей истории получила право представлять Украину в еврокубках. Команда начнет соревнования с третьего квалификационного раунда, его жеребьевка состоится 1 сентября.

Интересно, что на данном этапе победитель будет определяться из одного матча. Жеребьевка, в том числе и на чьем поле будут проходить поединки, будет слепой.