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Шахтер вернулся в Киев

Лига Европы
(1 голосов)

Горняки начинают подготовку к новому сезону

Шахтер вернулся в Киев
Новина українською

18 августа после полуфинального матча Лиги Европы с "Интером" (0:5) "Шахтер" чартерным рейсом вернулся из Германии в Украину.

Команда прибыла в Киев во второй половине дня. Уже в среду "Шахтер" возобновит тренировки и начнет подготовку к старту в чемпионате Украины сезона-2020/21.

Напомним, что в 1-м туре УПЛ подопечные Луиша Каштру примут на НСК "Олимпийский" ковалевский "Колос". Матч состоится в пятницу, 21 августа. Начало в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
19.08.2020 в 01:12
позорники --разве так можно проигрывать --зато в УПЛ вы ассы
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.08.2020 в 23:45
Повернувся з автографами Лукаку)))
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