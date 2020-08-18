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Шахтер вернулся в Киев
Горняки начинают подготовку к новому сезону
18 августа после полуфинального матча Лиги Европы с "Интером" (0:5) "
Команда прибыла в Киев во второй половине дня. Уже в среду "Шахтер" возобновит тренировки и начнет подготовку к старту в чемпионате Украины сезона-2020/21.
Напомним, что в 1-м туре УПЛ подопечные Луиша Каштру примут на НСК "Олимпийский" ковалевский "Колос". Матч состоится в пятницу, 21 августа. Начало в 19:00.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
19.08.2020 в 01:12
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.08.2020 в 23:45
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