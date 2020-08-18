Шахтер вернулся в Киев

18 августа после полуфинального матча Лиги Европы с "Интером" (0:5) " Шахтер " чартерным рейсом вернулся из Германии в Украину.

Команда прибыла в Киев во второй половине дня. Уже в среду "Шахтер" возобновит тренировки и начнет подготовку к старту в чемпионате Украины сезона-2020/21.

Напомним, что в 1-м туре УПЛ подопечные Луиша Каштру примут на НСК "Олимпийский" ковалевский "Колос". Матч состоится в пятницу, 21 августа. Начало в 19:00.