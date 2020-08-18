Лига Европы
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Голландец Данни Маккели будет судить финал Лиги Европы
Решающий матч состоится уже в пятницу
Голландский арбитр Данни Маккели будет работать на финале Лиги Европы. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Решающий матч, в котором трофей разыграют "Севилья" и "Интер", пройдет 21-го августа. Начало противостояния в 22:00.
Помогать Маккели будут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Четвертый арбитр - Анастасиос Сидиропулос из Греции. За ВАР будет отвечать голландец Йохем Кампхейс.
Интересно, что Маккели уже работал на финале Лиги Европы в 2018-м году, однако тогда он был дополнительным помощником.
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