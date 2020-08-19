Как кондиции Интера обнажили индивидуальные слабости Шахтера. Обзор матчей ½ ЛЕ. Подкаст №36

На повестке дня обзоры полуфиналов Лиги Европы, а именно: "Севилья" – "Манчестер Юнайтед", "Интер" – "Шахтер". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Обсуждаем трансферную политику "Манчестер Юнайтед", объясняем, почему Бруну Фернандеш зря напихал Линделефу, а затем переходим к матчу в Дюссельдорфе: диагноз обороне "Шахтера" на фоне прекрасной физической готовности "нерадзурри".

Коноплянка точно смотрел полуфинал Кубка Англии, "Интер" однозначно не продемонстрировал максимум возможностей, а также про то, как две покупки могут решить проблемы "горняков". Конечно же, прогноз на финал Лиги Европы и благодарность команде Каштру за очки в копилку – тоже здесь.