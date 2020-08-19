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Как кондиции Интера обнажили индивидуальные слабости Шахтера. Обзор матчей ½ ЛЕ. Подкаст №36

Лига Европы
(1 голосов)

Пришли к выводу, что тянут в защите только Матвиенко и Додо

Как кондиции Интера обнажили индивидуальные слабости Шахтера. Обзор матчей ½ ЛЕ. Подкаст №36
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня обзоры полуфиналов Лиги Европы, а именно: "Севилья" – "Манчестер Юнайтед", "Интер" – "Шахтер". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Обсуждаем трансферную политику "Манчестер Юнайтед", объясняем, почему Бруну Фернандеш зря напихал Линделефу, а затем переходим к матчу в Дюссельдорфе: диагноз обороне "Шахтера" на фоне прекрасной физической готовности "нерадзурри".

Коноплянка точно смотрел полуфинал Кубка Англии, "Интер" однозначно не продемонстрировал максимум возможностей, а также про то, как две покупки могут решить проблемы "горняков". Конечно же, прогноз на финал Лиги Европы и благодарность команде Каштру за очки в копилку – тоже здесь.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Андрей Пятов Давид де Хеа Антонио Конте Ромелу Лукаку Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Севилья Додо Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Жуниор Мораес Николай Матвиенко Давид Хочолава Виктор Линделеф Лаутаро Мартинес Валерий Бондарь Маркос Антонио Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение Яссин Буну
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
19.08.2020 в 09:50
Хлопці, ви про що? Додо взагалі не брав участі в захисних діях команди. В жодному з епізодів не лише голів, а й гострих моментів, створених італійцями, він не брав участі! В захисті з'являлися Степаненко, Патрік, Маркос, але Додо там не було. Номінальний правий захисник у матчі з Інтером швидше грав вінгера, байдужого до захисту. Црна ніколи так не грав. Тож це просто випадок, що з його флангу не було стільки ж голів. Точніше, гол віднесений до провини Матвієнка, був забитий саме з флангу Додо, але ви про це навіть не думаєте! Звісно, Додо маленького зросту, і шансів на другому поверсі в нього замало. Але якщо одужає Ісмаілі, то з 2-ма коротунами на флангах захист Шахтаря проти атлетичних суперників буде взагалі безсилий! Навіть Матвієнку зросту не вистачає, а Додо+Ісмаілі суперники будеть перегравати, навіть не вистрибуючи!
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