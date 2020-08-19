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Первая потеря нового сезона: известно название команды, которая первой покинула еврокубки 2020/21
Не повезло представителю Андорры
В еврокубковом сезоне 2019/20 осталось провести три матча, а тем временем уже набирает обороты квалификация новых Лиги чемпионов и Лиги Европы. Состоялся предварительный квалификационный этап Лиги чемпионов и несколько поединков первого раунда отбора, а также один матч предварительного этапа квалификации Лиги Европы. И там неудачники, в отличие от квалификации ЛЧ, не имеют второго шанса – вылетают из еврокубков безвозвратно.
Итак, среди 237-и команд, заявленных на сезон 2020/21, уже имеем первую потерю. В поединке предварительного раунда квалификации ЛЕ андоррская "Энгордани" проиграла черногорской "Зете" 1:3 и прекратила сезон. Единственное утешение для андоррцев – что удалось забить гол на 90+4-й минуте с пенальти.
Интересно, что "Энгордани" была сеяной при жеребьевке и формально могла называться фаворитом противостояния. Завтра, 20-го августа, определятся еще семь счастливчиков и неудачников раунда.
Добавим, что, несмотря на поражение в едином своем матче на международной арене, "Энгордани" принес стране 0,5 очка в Таблицу коэффициентов – как бонус за отсутствие второго матча в противостоянии (формально расписывается ничья – по 0,5 для обоих участников). Так будут начисляться очки во всех раундах отбора Лиги Европы и во всех раундах квалификации Лиги чемпионов, кроме раунда плей-офф, где будут два матча. То есть, победа фактически стоит не одно очко, а полтора, а поражение автоматически добавляет в Таблицу коэффициентов пол балла для страны, которую представлял неудачник.
Лига Европы. Предварительный раунд квалификации
"Энгордани" (Андорра) - "Зета" (Черногория) 1:3
Голы: Себастьян Гомес 90+4 (пен.) - Иван Вукчевич 45, Мият Ламбулич 54, Лазар Ламбулич 63
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