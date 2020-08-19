Первая потеря нового сезона: известно название команды, которая первой покинула еврокубки 2020/21

В еврокубковом сезоне 2019/20 осталось провести три матча, а тем временем уже набирает обороты квалификация новых Лиги чемпионов и Лиги Европы. Состоялся предварительный квалификационный этап Лиги чемпионов и несколько поединков первого раунда отбора, а также один матч предварительного этапа квалификации Лиги Европы. И там неудачники, в отличие от квалификации ЛЧ, не имеют второго шанса – вылетают из еврокубков безвозвратно.

Итак, среди 237-и команд, заявленных на сезон 2020/21, уже имеем первую потерю. В поединке предварительного раунда квалификации ЛЕ андоррская "Энгордани" проиграла черногорской "Зете" 1:3 и прекратила сезон. Единственное утешение для андоррцев – что удалось забить гол на 90+4-й минуте с пенальти.

Интересно, что "Энгордани" была сеяной при жеребьевке и формально могла называться фаворитом противостояния. Завтра, 20-го августа, определятся еще семь счастливчиков и неудачников раунда.

Добавим, что, несмотря на поражение в едином своем матче на международной арене, "Энгордани" принес стране 0,5 очка в Таблицу коэффициентов – как бонус за отсутствие второго матча в противостоянии (формально расписывается ничья – по 0,5 для обоих участников). Так будут начисляться очки во всех раундах отбора Лиги Европы и во всех раундах квалификации Лиги чемпионов, кроме раунда плей-офф, где будут два матча. То есть, победа фактически стоит не одно очко, а полтора, а поражение автоматически добавляет в Таблицу коэффициентов пол балла для страны, которую представлял неудачник.