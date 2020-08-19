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Пятов: 0:5 – это больно и неприятно, но главное, сделать правильные выводы

Лига Европы
(1 голосов)

Капитан горняков подвел итог матча с Интером

Пятов: 0:5 – это больно и неприятно, но главное, сделать правильные выводы
Новина українською

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об уроках в игре с "Интером" (0:5) и стартующем новом сезоне.

– Андрей, можешь прокомментировать матч с "Интером"?

– Первый тайм здорово провели, было минимум моментов у наших ворот. Но потом допустили много ошибок в центре поля, а такая команда, как "Интер", этого не прощает. В первом голе я сделал неправильную передачу, затем были другие ошибки. Чуть опустили руки, а игроки "Интера" завелись еще больше. 0:5 – это больно и неприятно, но главное, сделать правильные выводы. При счете 0:1 был шанс, и, если бы мы его реализовали, игра могла поменяться. Но это футбол, который состоит из мелочей.

– На пресс-конференции Луиш Каштру сказал, что после второго пропущенного мяча команда перестала играть в свой футбол.

– Вроде и старались демонстрировать привычный выход из обороны, но из пяти пропущенных мячей три – следствие ошибок при передачах в центре. Учитывая мастерство и класс игроков "Интера", это непозволительно. Наверное, мы немного сломались. Но отмечу заслуги соперника. При счете 1:0 они еще побаивались и действовали осторожно, а вот после второго гола уже почувствовали уверенность и воспользовались нашими ошибками. Забили третий мяч, и игра была сделана.

– Буквально через несколько дней начинается новый сезон. Какие задачи стоят перед "Шахтером"?

– Задачи, как и всегда, максимальные. За последние годы я не помню, чтобы они менялись. Первое – это, конечно, победа в чемпионате. В Лиге чемпионов нужно выходить из группы. Суперкубок, сборная, Кубок Украины – нам нужна тотальная концентрация. Все ребята полны решимости, но главное, чтобы обошлось без травм. Требуется буквально пару дней, чтобы прийти в себя, ведь была проделана большая работа и ушло много эмоций. Победа в чемпионате Украины с огромным отрывом – результат ежедневного усердного труда, который никто не видит. Еврокубки, переезды, перелеты, карантин. Но мы будем только сильнее.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
19.08.2020 в 17:01
Пятой еще не сделал выводов? Млять, Бавария, Барселона, Реал,ПСЖ... Неужели мало?
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fanat_football (Херсон)
19.08.2020 в 16:58
Я вообще-то болельщик Динамо. Но мне обидно, когда во всем винят шахтерских защитников и вратаря: Пятова, Матвиенко, Кривцова, Степаненко, Хачалаву. Ребята достойного уровня. Только как не пропустить, когда противник подходит впритул к воротам. А где та сраная бразильская полузащита, которая в международных матчах почему то трансформируется в полунападающих? Где тот любитель показывать факи трибунам?
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