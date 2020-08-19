Федецкий: 0:5 - многовато. Жаль Шахтер, но ничего страшного

Экс-игрок "Шахтера" Артем Федецкий в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение "горняков" от "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5) и оценил еврокубковый сезон украинской команды.

"Счет? Честно скажу: многовато. Было допущено много индивидуальных ошибок.

Жаль парней, но ничего страшного. Я считаю, что евросезон для Шахтера получился весьма успешным", - сказал Федецкий.