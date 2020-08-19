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Федецкий: 0:5 - многовато. Жаль Шахтер, но ничего страшного

Лига Европы
(1 голосов)

Артем считает, что евросезон для Шахтера получился успешным

Федецкий: 0:5 - многовато. Жаль Шахтер, но ничего страшного
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Артем Федецкий в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение "горняков" от "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5) и оценил еврокубковый сезон украинской команды.

"Счет? Честно скажу: многовато. Было допущено много индивидуальных ошибок.

Жаль парней, но ничего страшного. Я считаю, что евросезон для Шахтера получился весьма успешным", - сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
19.08.2020 в 20:18
а він з гумором. раніше не замічав.
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+3
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Alex.696 (Немирів)
19.08.2020 в 20:02
А перед грою зовсім інше свистіа.
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+1
0


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