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Федецкий: 0:5 - многовато. Жаль Шахтер, но ничего страшного
Артем считает, что евросезон для Шахтера получился успешным
Экс-игрок "Шахтера" Артем Федецкий в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Счет? Честно скажу: многовато. Было допущено много индивидуальных ошибок.
Жаль парней, но ничего страшного. Я считаю, что евросезон для Шахтера получился весьма успешным", - сказал Федецкий.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
19.08.2020 в 20:18
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Alex.696 (Немирів)
19.08.2020 в 20:02
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