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ЛЕ. Предварительный раунд квалификации. Когда представитель Гибралтара – гранд
Анонс матчей
Квалификация Лиги Европы 2020/21 началась во вторник, 18-го августа, матчем между "Энгордани" (Андорра) - "Зета" (Черногория) 1:3. Но базовый день игр – 20-е августа. Сегодня состоятся шесть поединков, еще один матч запланирован на 22-е августа.
Стадия предусматривает борьбу шестнадцати команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Если в основное время зафиксирована ничья, назначаются овертаймы и, если нужно, серия пенальти.
Победители выходят в первый квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие покидают еврокубки. Первым неудачником стал "Энгордани".
Интересно, что на этой стадии соревнуются только представители так называемых футбольных карликов. А самой рейтинговой командой является представитель Гибралтара "Линкола Ред Импс" – 5.250.
18-е августа
20-е августа
22-е августа
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