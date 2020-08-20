ЛЕ. Предварительный раунд квалификации. Когда представитель Гибралтара – гранд

Квалификация Лиги Европы 2020/21 началась во вторник, 18-го августа, матчем между "Энгордани" (Андорра) - "Зета" (Черногория) 1:3. Но базовый день игр – 20-е августа. Сегодня состоятся шесть поединков, еще один матч запланирован на 22-е августа.

Стадия предусматривает борьбу шестнадцати команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Если в основное время зафиксирована ничья, назначаются овертаймы и, если нужно, серия пенальти.

Победители выходят в первый квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие покидают еврокубки. Первым неудачником стал "Энгордани".

Интересно, что на этой стадии соревнуются только представители так называемых футбольных карликов. А самой рейтинговой командой является представитель Гибралтара "Линкола Ред Импс" – 5.250.

18-е августа

20-е августа