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ЛЕ. Предварительный раунд квалификации. Когда представитель Гибралтара – гранд

Лига Европы
(1 голосов)

Анонс матчей

ЛЕ. Предварительный раунд квалификации. Когда представитель Гибралтара – гранд
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация Лиги Европы 2020/21 началась во вторник, 18-го августа, матчем между "Энгордани" (Андорра) - "Зета" (Черногория) 1:3. Но базовый день игр – 20-е августа. Сегодня состоятся шесть поединков, еще один матч запланирован на 22-е августа.

Стадия предусматривает борьбу шестнадцати команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Если в основное время зафиксирована ничья, назначаются овертаймы и, если нужно, серия пенальти.

Победители выходят в первый квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие покидают еврокубки. Первым неудачником стал "Энгордани".

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Интересно, что на этой стадии соревнуются только представители так называемых футбольных карликов. А самой рейтинговой командой является представитель Гибралтара "Линкола Ред Импс" – 5.250.

18-е августа

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20-е августа

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22-е августа

ЛЕ. Предварительный раунд квалификации. Когда представитель Гибралтара – гранд - изображение 4

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В статье: Лига Европы предварительный раунд
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2020 в 11:30
Колосу дайте этот гранд в следующем раунде
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