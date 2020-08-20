Форвард Интера верит, что уже завтра завоюет свой первый трофей с клубом

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы.

"Я очень рад, поскольку мы крайне близки к достижению одной из наших целей - завоеванию трофея, а это главное, не так ли? Будем надеяться, что заключительный матч сезона пройдет на ура, и мы вернемся в Италию с трофеем.

Мне кажется, наш характер и наша рабочая самоотдача каждый день демонстрируют, что "Интер" возмужал и готов добиться чего-то весомого. Что касается меня лично, я очень хочу выиграть первый трофей с "Интернационале". Это было бы фантастикой. Это мой первый финал, то есть я могу выиграть первый в карьере титул.

Всегда буду благодарен Конте, поскольку он позвонил мне сразу же, как только пришел в "Интер". Я был тогда в отпуске после Кубка Америки. Это тренер, который в меня верит и способствовал моему росту. Он также помог мне улучшить психологический настрой, да и не только мне, а всему коллективу. Это очень важно для "Интера". Надеюсь, мы продолжим двигаться по этому пути.

"Севилья" - грозный соперник. Она жестко прессингует, активна на всех участках поля и вообще демонстрирует хороший футбол. Поэтому она и дошла до финала. Надо изучить ее игру, тренироваться и подготовиться так, как мы делали это перед каждым предыдущим матчем, чтобы лишить соперника козырей и предложить контригру", - приводит слова аргентинца сайт УЕФА.

Финал состоится уже завтра, 21-го августа. Начало встречи в 22:00.