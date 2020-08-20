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Конте: Есть только один способ, как написать историю с клубом - нужно побеждать
Правда сделать это будет не очень просто
Наставник "Интера" Антонио Конте посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего финала Лиги Европы.
"Это мой четвертый еврокубковый сезон. Приятно играть в финале Лиги Европы. Мне небезразличен клуб и его болельщики. Мы 10 лет не играли в финале - это большой отрезок.
Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие - отвергаются. Наша усердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила. Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с "Севильей". Это дает им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать", - приводит слова итальянца сайт УЕФА.
Отметим, что начало завтрашней игры в 22:00.