Лопетеги: Задача Севильи - выиграть финал

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего финала Лиги Европы.

"У "Интера" хорошо сбалансированная команда. Они здорово и разнообразно атакуют и могут плотно играть в обороне. Они могут предоставить всего несколько шансов за матч. Но мы подойдем к этой игре как и к любой другой: постараемся сыграть солидно и c настроем на результат.

Мы подходим к игре с уважением к сопернику. Понимаем, что важна каждая деталь. Мы должны быть сосредоточены, должны понимать игру. Наш выход в финал можно описать разными словами. Мы спокойны и должны сохранить хладнокровие. Мы целый год усердно работали. Наша цель - выиграть.

Окампос? Посмотрим, как он будет выглядеть сегодня на тренировке. Завтра все должны быть готовы и находиться в своих лучших кондициях. У меня оптимистичный настрой", - приводит слова испанца сайт УЕФА.

На стороне "Севильи" - статистика. Испанский клуб до этого пять раз выходил в финал и пять раз побеждал.