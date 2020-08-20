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Лопетеги: Задача Севильи - выиграть финал

Лига Европы
(1 голосов)

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Лопетеги: Задача Севильи - выиграть финал
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего финала Лиги Европы.

"У "Интера" хорошо сбалансированная команда. Они здорово и разнообразно атакуют и могут плотно играть в обороне. Они могут предоставить всего несколько шансов за матч. Но мы подойдем к этой игре как и к любой другой: постараемся сыграть солидно и c настроем на результат.

Мы подходим к игре с уважением к сопернику. Понимаем, что важна каждая деталь. Мы должны быть сосредоточены, должны понимать игру. Наш выход в финал можно описать разными словами. Мы спокойны и должны сохранить хладнокровие. Мы целый год усердно работали. Наша цель - выиграть.

Окампос? Посмотрим, как он будет выглядеть сегодня на тренировке. Завтра все должны быть готовы и находиться в своих лучших кондициях. У меня оптимистичный настрой", - приводит слова испанца сайт УЕФА.

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На стороне "Севильи" - статистика. Испанский клуб до этого пять раз выходил в финал и пять раз побеждал.

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В статье: Интер (Милан) Севилья Хулен Лопетеги
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Комментарии (1)
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Emperor9 (Чернігів)
20.08.2020 в 22:29
Всі тренери в ЛЄ крім Лопетеги, лепетали в нескінчених інтерв'ю про те як їм важливо виграти, а цей мовчки просувався до фіналу. І ось і він не втримався. Погана прикмета
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