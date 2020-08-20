ЛЕ. Предварительный раунд. Успех представителей Северной Ирландии, потеря Гибралтара

Квалификация Лиги Европы 2020/21 началась во вторник, 18-го августа, матчем между "Энгордани" (Андорра) - "Зета" (Черногория) 1:3. Сегодня состоялись еще пять поединков, а матч "Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Гьилани" (Косово) был перенесен.

Стадия предусматривает борьбу шестнадцати команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Если в основное время зафиксирована ничья, назначаются овертаймы и, если нужно, серия пенальти.

Победители выходят в первый квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие покидают еврокубки. Первым неудачником стал "Энгордани".

Сегодня к нему присоединились "Сент-Джозеф" из Гибралтара, "Барри Таун" из Уэльса, "Санта-Колома" из Андорры, ХБ из Фарерских островов и "Фиорита" из Сан-Марино.

Таким образом, Андорра потеряла уже две команды из трех. По одной команде потеряли Гибралтар, Уэльс, Фарерские острова и Сан-Марино.

Отмечаем успех представителей Северной Ирландии – "Гленторан" и "Коулрейн" синхронно победили. Да и для Фарерских островов, несмотря на поражение ХБ, день удачен. Ведь Б36 и НСИ свои матчи выиграли.

Еще два поединка стадии не сыграны.