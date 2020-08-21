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Севилья - Интер. Команды выходят в боевых составах

Лига Европы
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Лукаку и Окампос на месте

Севилья - Интер. Команды выходят в боевых составах
UA-Футбол
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Сегодня мы узнаем имя победителя Лиги Европы. В решающем матче сыграют "Интер" и "Севилья".

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Тренера определились со стартовыми составами. Вопрос был лишь один - готов ли Окампос появится с самого начала? Лопетеги доверился аргентинцу.

"Севилья": Буну - Навас, Карлос, Кунде, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан - Сусо, де Йонг, Окампос

"Интер": Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг - Лукаку, Мартинес

Начало встречи в 22:00.

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В статье: Интер (Милан) Севилья
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