Севилья - Интер. Команды выходят в боевых составах

Сегодня мы узнаем имя победителя Лиги Европы. В решающем матче сыграют "Интер" и "Севилья".

Тренера определились со стартовыми составами. Вопрос был лишь один - готов ли Окампос появится с самого начала? Лопетеги доверился аргентинцу.

"Севилья": Буну - Навас, Карлос, Кунде, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан - Сусо, де Йонг, Окампос

"Интер": Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг - Лукаку, Мартинес

Начало встречи в 22:00.