Великолепный Лукаку. Бельгиец забил в 11-м матче ЛЕ подряд и открыл счет в финале

В главном матче Лиги Европы "Интер" играет против "Севильи".

В начале игры королем себя показал Ромелу Лукаку. Бельгиец оставил в дураках Карлоса, заработал пенальти, а после идеально его исполнил. Он смог отличиться в 11-ти матчах ЛЕ подряд.

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