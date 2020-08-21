Лига Европы
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Великолепный Лукаку. Бельгиец забил в 11-м матче ЛЕ подряд и открыл счет в финале
Сам пенальти заработал - сам его исполнил
В главном матче Лиги Европы "Интер" играет против "Севильи".
В начале игры королем себя показал Ромелу Лукаку. Бельгиец оставил в дураках Карлоса, заработал пенальти, а после идеально его исполнил. Он смог отличиться в 11-ти матчах ЛЕ подряд.
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