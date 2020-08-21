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Севилья - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Главный матч турнира
В главном матче Лиги Европы "Интер" играет против "Севильи".
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Команды точно начали за здравие, обменявшись забитыми голами. Сначала по-королевски сыграл Лукаку, заработав и реализовав пенальти. Ответил ему герой полуфинала Люк де Йонг, сравняв счет головой. Никто не остановился и футболисты продолжили играть активно. Как итог - еще один обмен голами и сумасшедшие 2:2 в первом тайме.
Гол Лукаку
Гол де Йонга
Дубль де Йонга
Гол Годіна
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Комментарии (5)
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Emperor9 (Чернігів)
21.08.2020 в 22:53
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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kalan-86 (Анкара)
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kalan-86 (Анкара)
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