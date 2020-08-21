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Севилья - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Европы
(3 голосов)

Главный матч турнира

Севилья - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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В главном матче Лиги Европы "Интер" играет против "Севильи".

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Команды точно начали за здравие, обменявшись забитыми голами. Сначала по-королевски сыграл Лукаку, заработав и реализовав пенальти. Ответил ему герой полуфинала Люк де Йонг, сравняв счет головой. Никто не остановился и футболисты продолжили играть активно. Как итог - еще один обмен голами и сумасшедшие 2:2 в первом тайме.

Гол Лукаку

Гол де Йонга

Дубль де Йонга

Гол Годіна

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В статье: Люк де Йонг Ромелу Лукаку Интер (Милан) Севилья
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Комментарии (5)
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Emperor9 (Чернігів)
21.08.2020 в 22:53
Севілья грає у футбол 80х, а це був найсильніший футбол за весь час. Продовжую вболівати за них. Інтер зразок сучасного футболу + автобусний парк. Дуже цікаве протистояння
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2020 в 22:49
классный первый тайм!
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kalan-86 (Анкара)
21.08.2020 в 22:38
Черт, хороший матч получается!
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+1
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kalan-86 (Анкара)
21.08.2020 в 22:35
Ну вот, получите ещё один, бестолковый Интер.
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kalan-86 (Анкара)
21.08.2020 в 22:34
Играют две команды, одна комбинирует, показывает интересный футбол, другая-Интер, без всякой мысли засылает в бесконечные забеги своего Усейна Болта (интересно его на весь матч хватит) и выпрашивает пенальти по любому поводу.
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