Севилья - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В главном матче Лиги Европы "Интер" играет против "Севильи".

Команды точно начали за здравие, обменявшись забитыми голами. Сначала по-королевски сыграл Лукаку, заработав и реализовав пенальти. Ответил ему герой полуфинала Люк де Йонг, сравняв счет головой. Никто не остановился и футболисты продолжили играть активно. Как итог - еще один обмен голами и сумасшедшие 2:2 в первом тайме.

Гол Лукаку

Гол де Йонга

Дубль де Йонга

Гол Годіна