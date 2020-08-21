Трагедия. Автогол Лукаку, который может стать решающим в финале ЛЕ

В главном матче Лиги Европы "Интер" играет против "Севильи".

При счете 2:2 Ромелу Лукаку имел выход 1 на 1, но не смог переиграть вратая испанской команды. А после он забивал в собственные ворота.

Диего Карлос пробивал через себя, но мяч летел мимо. Бельгиец захотел его выбить, но просто подправил круглого. Вероятно, этот точный станет решающим.

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