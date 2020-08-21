  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Трагедия. Автогол Лукаку, который может стать решающим в финале ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трагедия. Автогол Лукаку, который может стать решающим в финале ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

До этого мог забивать испанцам

Трагедия. Автогол Лукаку, который может стать решающим в финале ЛЕ
UA-Футбол
Новина українською

В главном матче Лиги Европы "Интер" играет против "Севильи".

Читайте такжеЛопетеги: Задача Севильи - выиграть финал

При счете 2:2 Ромелу Лукаку имел выход 1 на 1, но не смог переиграть вратая испанской команды. А после он забивал в собственные ворота.

Диего Карлос пробивал через себя, но мяч летел мимо. Бельгиец захотел его выбить, но просто подправил круглого. Вероятно, этот точный станет решающим.

Обзор матча и видео всех голов вы также можете увидеть на нашем сайте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...