Побрить интуриста. Акценты зрителя на финальной игре Лиги Европы

Лига Севильи – как это банально ни звучит сегодня, иначе не скажешь. Один мой знакомый уверенно предсказывал ее триумф еще до полуфиналов. Любопытно будет узнать, поставил ли он на него в конторе? Как они это делают, шесть раз из шести, в разных составах и с разными тренерами? Один из вариантов ответа нам явили вчера.

Севилья – Интер 3:2 (2:2)

Я бы не назвал матч с "Интером" суперзрелищным. Не поверите, по количеству голевых моментов он даже был вполне себе среднего уровня. Но пять из восьми завершились голами. И четыре последних забитых мяча смотрелись весьма эффектно. Отсюда и своеобразный "зрительный обман".

Хотя отдельно взятый первый тайм был великолепен и заставил вспомнить несравненную пока перестрелку "Ливерпуля" с "Алавесом" в финале почти двадцатилетней давности. Но после перерыва: "А не слишком ли мы быстро бежим?" - подумали полицейские, и поубавили взятый было рекордный темп скорострельности, вспомнив о значимости поединка.

Таким образом, после четырех голов в первой половине игры далее мы увидели лишь один – зато решающий, забитый с изрядной долей везения. Импозантная бисиклета Диего Карлоса благополучно пролетела бы мимо кассы, кабы не удачно подвернувшийся по пути супротивник Лукаку. Тот самый "Лукакище", за которого там, в Германии, болел мой приятель-арбитр…

А ведь игра была кричаще ничейной. Если бы не завидная реализация моментов, им светили бы скромные 1:1. Плюс парочка недомоментов у "Интера" - по одному в каждом из таймов. Где-то так. Поэтому цена курьеза имени Лукаку на 74-й минуте, на самом деле, еще выше.

А уйти от поражения затем "Интер" мог лишь восемью минутами позже – Кунде с линии ворот пресек эту отчаянную попытку ткнуть мяч за "ленточку".

Пожалуй, вряд ли стоит пенять на арбитраж голландца Маккели, не назначившего пенальти в ворота "Севильи" на 16-й минуте, при 1:1. Рука того же Диего Карлоса (уже успевшего организовать пенальти в свои ворота в дебюте матча), в которую попал мяч, находилась в естественном положении.

Но как же ВАР, было же рефлекторное движение руки вперед в последний момент, скажут болельщики "Интера". Как по мне, это та самая мелочь – из серии сантиметровых офсайдов, которые не должны приниматься во внимание. Во всяком случае, мой собеседник-профи на ней не акцентировал, хотя вы помните, на чьей стороне были его симпатии.

Над всеми прочими участниками финала монументальной глыбой возвышается фигура Де Йонга – автора впечатляющего воздушного дубля в ворота "Интера" в течение двадцати минут. В первом случае он в падении отправил мяч туда словно из катапульты, во втором – заслал за шиворот воротнику на бреющем полете.

Кстати, о бритье. Классическое словосочетание "севильский цирюльник" неизбежно всплыло в памяти автора по окончании этого красочного спектакля. И перед глазами встал образ улыбчивого мастера с полотенцем и бритвой в руке: "Кто следующий?"

Таки-побрили "интуриста" в Кельне. Пусть и не совсем аккуратно, так что добривать височки пришлось самому, но пойди – пожалуйся! Эра "парикмахеров" продолжается…