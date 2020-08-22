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Банега попрощался с Севильей после победы в финале ЛЕ

Лига Европы
(2 голосов)

Аргентинский созидатель провёл последнюю игру за "нервионцев"

Банега попрощался с Севильей после победы в финале ЛЕ
Новина українською

Хавбек "Севильи" Эвер Банега поздравил команду с очередным титулом в Лиге Европы после победы над "Интером" (3:2) в финале.

"Когда я сбавил обороты, Лопетеги практическим образом показал мне, что без усердного труда ты ничего не добьешься. Благодаря ему я перезарядил свои батарейки. Теперь — время радоваться и увезти кубок в Севилью. Это победа для всего города.

Я покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив. Я благодарен своим коллегам за то, что очередная наша мечта воплотилась в реальность. Мы добились успеха благодаря единству и умению преодолевать сложные моменты", — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА.

Отметим, что ранее Банега подписал контракт с клубом "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии, где он и продолжит карьеру.

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В статье: Эвер Банега Севилья (Испания)
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